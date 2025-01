Aujourd’hui en Suisse

La Constitution fédérale stipule que la justice doit statuer «dans un délai raisonnable». Si elle n’y parvient pas, les autrices et auteurs présumés peuvent bénéficier d’une réduction de peine pour violation du principe de célérité. Parfois, l’affaire peut être purement et simplement abandonnée.

Pour les personnes concernées, accusées ou victimes présumées, des procédures aussi longues représentent une charge énorme. Selon une recherche des journaux du groupe Tamedia, le nombre d’affaires pénales en suspens ont augmenté de 25% entre 2018 et 2023. Plusieurs rapports d’activité cantonaux mettent en garde contre une densité de charge ingérable à long terme.

Pour tenter d’inverser la tendance, certains tribunaux ont recours à des juges extraordinaires ou à temps partiel pour augmenter leur capacité de traitement des affaires. Des mesures qui semblent insuffisantes au vu de la forte croissance démographique, de l’augmentation du nombre de plaintes et d’appels contre les décisions rendues et de procédures de plus en plus complexes.

Entre 2020 et 2025, le Tribunal fédéral s’est penché plus de 400 fois sur des affaires qui n’ont pas été traitées «dans un délai raisonnable». Des réductions de peines ont régulièrement été accordées, même aux délinquants sexuels. Pour Matthias Mahlmann, professeur à la chaire zurichoise de philosophie et de théorie du droit, la longue durée des procédures est de nature à saper la confiance et le respect dans l’État de droit.