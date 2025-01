Heute in der Schweiz

Deutsch ist in der Westschweiz und in der italienischsprachigen Schweiz keine beliebte Sprache. Es kann aber bei der Arbeitssuche in der Schweiz von Vorteil sein.

Viele Schweizer Unternehmen sind in mehreren Sprachregionen des Landes tätig. Und sie suchen Personal, das sich in mindestens zwei Landessprachen ausdrücken kann. In der Schweiz werden in mehr als einem Drittel der Stellenanzeigen zwei oder mehr Sprachen verlangt.

Die Rekrutierung von zweisprachigen deutsch-französischen Arbeitskräften ist jedoch nicht einfach. Deshalb versuchen die Zeitarbeitsfirmen, einen Vorrat an verfügbaren Profilen anzulegen, sobald ihnen jemand mit diesen Qualifikationen über den Weg läuft. «Multinationale Konzerne und Unternehmen, die in mehreren Regionen der Schweiz tätig sind, haben eine starke Nachfrage, ebenso Sektoren wie Banken, Finanzen und Tourismus», sagt Sébastien Katz, Regionalleiter beim Personalvermittler Adecco.

Mehrsprachigkeit kann sich auch auf den Lohn auswirken. An der Universität Genf hat François Grin den Wert der Mehrsprachigkeit auf dem Arbeitsmarkt untersucht. «Wer bei der Arbeit Deutsch spricht, verdient tendenziell mehr», sagt er. Da das Niveau der Deutschkenntnisse in der Westschweiz jedoch unter dem liegt, was die Unternehmen suchen, wird Deutsch sprechen zu einem echten Trumpf.