Aujourd’hui en Suisse

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter et la directrice de l’Administration fédérale des finances Sabine D’Amelio Favez ont présenté devant la presse le paquet d’économies, légèrement revu à la baisse.

À la suite de la procédure de consultation, le gouvernement a ajusté son plan d’économie. Il a dévoilé mercredi des coupes de 2,4 milliards, contre 2,7 initialement prévus. Le Conseil fédéral accepte de revoir certains points, entre autres en faveur des cantons, écrit-il dans un communiqué. Il cite les forfaits versés aux cantons et la péréquation financière.

Parmi d’autres mesures, le Conseil fédéral entend par ailleurs renoncer temporairement à dissocier le budget de la Confédération et celui de l’AVS. Il revient aussi sur ses propositions concernant l’imposition des retraits en capitaux des 2e et 3e piliers, qui avaient suscité une levée de boucliers jusqu’à la droite. Le Conseil fédéral épargne encore pour l’instant la presse régionale et locale, en maintenant les subventions actuelles.

Le gouvernement ne renonce cependant pas à supprimer sa contribution au mandat d’information pour l’étranger, qui inclut notamment Swissinfo. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a toutefois souligné que le financement de TV5 Monde serait assuré.