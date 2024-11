La semaine en Suisse

Nos photos, nos contacts, des nouvelles et tout le savoir du monde: nous avons tout ça, et plus encore, à portée de main quand nous avons notre smartphone dans la poche. Dès lors, il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre nous ne puissent plus se passer longtemps de cet objet.

En langage scientifique, on parle de «nomophobie» (phobie du «no-mobile»). Ce terme décrit l’anxiété résultant du fait d’être privé de son téléphone portable. Dans un sondage mené par la plateforme Comparis, environ 40% des 1050 personnes interrogées éprouvent de la difficulté à se passer de leur smartphone. Cette part grimpe même à 77% dans la tranche d’âge des 16-35 ans.

Il est intéressant de noter que ni le genre, ni le niveau d’éducation, ni le revenu n’ont d’impact significatif sur la dépendance au smartphone. Des différences apparaissent en revanche entre les populations urbaines et rurales: les citadins et citadines sont bien plus accros à leur téléphone que les personnes qui vivent à la campagne.