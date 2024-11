Die Woche in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Gerne präsentiere ich Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen, welche die Schweiz diese Woche bewegt haben.

Keine Wahl haben die Einwohnerinnen und Einwohner des Bündner Dorfs Brienz-Brinzauls: Sie müssen spätestens bis morgen Sonntag ihre Häuser verlassen haben – und können wohl erst in einigen Monaten zurückkehren. Der Grund hängt oben am Berg: Nach einem Felssturz im letzten Jahr bewegt sich der kurz vor Brienz stehengebliebene Schuttkegel in den letzten Tagen so stark, dass die Evakuierung des gesamten Dorfs unausweichlich wurde.

Eine Wahl haben die Stimmberechtigten im In- und Ausland am Sonntag in einer Woche. Dann stehen vier Vorlagen auf dem Prüfstand.

In Ihrem Wochenbriefing befasse ich mich aber auch mit dem Goodwill der Europäischen Kommission gegenüber Schweizer Forschenden, einer Studie zur Smartphone-Abhängigkeit und der Verbesserung der Schweiz im internationalen Digitalisierungsbarometer.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen!