Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sont les athlètes de l’année

Keystone / Ennio Leanza

Il fallait faire du ski pour espérer remporter les plus prestigieux titres des Sports Awards à Zurich. Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami ont été récompensés.

3 minutes

Aperçu des gagnants et gagnantes: Sportive de l’année: la skieuse Lara Gut-Behrami Sportif de l’année: le skieur Marco Odermatt MVP de l’année: le footballeur Granit Xhaka Sportive paralympique de l’année: la sportive en fauteuil roulant Catherine Debrunner Équipe de l’année: le duo de beach-volley Tanja Hüberli/Nina Brunner Entraîneur de l’année: l’entraîneur de l’équipe nationale de hockey sur glace Patrick Fischer Prix d’honneur: le sportif en fauteuil roulant Heinz Frei « SRF 3 Best Talent Sport »: l’heptathlonienne Lucia Acklin

Année différente, mêmes résultats. Comme l’année passée, ce sont Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami qui ont été élus sportif et sportive de l’année. Il s’agit de la quatrième récompense consécutive pour le meilleur skieur du monde et de la troisième après 2016 et 2023 pour la Tessinoise.

Avec ce quatre à la suite, « Super Marco » réalise une première dans l’histoire des Sports Awards. Même le maître Roger Federer, couronné sept fois, n’a jamais fait mieux que deux récompenses de suite. Il a devancé le nageur tessinois Noè Ponti et le décathlonien et spécialiste de la longueur Simon Ehammer.

Précédent Suivant Sportive de l’année : la skieuse Lara Gut-Behrami. EPA/CHRISTIAN BRUNA Sportif de l’année: le skieur Marco Odermatt. EPA/ANDREA SOLERO MVP de l’année: le footballeur Granit Xhaka. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved. Sportive paralympique de l’année: Catherine Debrunner, sportive en fauteuil roulant. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved Équipe de l’année: le duo de beach-volley Tanja Hüberli/Nina Brunner. Keystone / Anthony Anex Entraîneur de l’année: entraîneur de l’équipe nationale de hockey sur glace Patrick Fischer. EPA/MARTIN DIVISEK Prix d’honneur: le sportif en fauteuil roulant Heinz Frei. Keystone / Til Buergy « SRF 3 Best Talent Sport »: l’heptathlonienne Lucia Acklin. Keystone / Ennio Leanza Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Vainqueur de son troisième gros globe de suite et de trois petits globes (descente, géant et Super-G), le Nidwaldien vient de battre le record de victoires pour un skieur helvétique masculin, effaçant les 40 succès de Pirmin Zurbriggen pour le porter actuellement à 41 victoires.

Comme « Odi », Lara Gut-Behrami a fait sienne le classement général de la Coupe du monde en 2024. La skieuse de Comano compte actuellement 45 succès, mais elle cherche encore sa première victoire cette saison. Elle a devancé la perchiste Angelica Moser et la tireuse argovienne championne olympique Chiara Leone.

Hüberli/Brunner plutôt que les sports d’équipe

Ce sont les beachvolleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner qui ont reçu la récompense. Médaillées de bronze aux derniers JO, elles ont donc battu les équipes de Suisse masculines de hockey sur glace et de football. Les hockeyeurs ont glané l’argent mondial à Prague, alors que les footballeurs ont été éliminés aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro par l’Angleterre. Désormais séparées après neuf ans de vie commune, Hüberli et Brunner imitent Patrick Heuscher et Stefan Kobel qui avaient décroché l’award en 2004.

Grande dame des Paralympiques de Paris avec six médailles dont cinq en or, Catherine Debrunner a logiquement décroché la récompense d’athlète paralympique de l’année. Heinz Frei (66 ans) a, lui, reçu un prix honorifique pour l’ensemble de sa carrière (27 médailles à des Jeux paralympiques).

Patrick Fischer et Granit Xhaka également honorés

Le hockey se console avec Patrick Fischer comme entraîneur de l’année après l’argent de Prague. Il s’agit de son deuxième trophée après 2018 lorsque la Suisse avait déjà obtenu l’argent mondial à Copenhague. Quant au football, après Yann Sommer en 2021 et Manuel Akanji en 2023, c’est Granit Xhaka qui a été élu MVP de l’année. Le capitaine de l’équipe de Suisse a devancé Kevin Fiala (hockey sur glace) et Lara Heini (unihockey). Excellent avec le Bayer Leverkusen, le joueur de 32 ans a été en outre le premier Suisse depuis 1996 à être nommé pour le Ballon d’Or.