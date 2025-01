Les Alpes suisses, nouvel eldorado pour les promoteurs immobiliers

Andermatt est devenu un symbole de la transformation qui touche les stations de ski suisses. Keystone / Urs Flueeler

Les Alpes suisses attirent de plus en plus d’investisseurs suisses et étrangers, prêts à injecter des centaines de millions de francs pour développer de vastes complexes touristiques. Des projets pharaoniques qui modifient le paysage de régions paisibles, et qui suscitent fascination et controverse.

Au cœur de la vallée de Conche, dans le canton du Valais, un promoteur immobilier nourrit de grandes ambitions. «Les bâtiments seront ici. Là, il y aura un canal. Et là-bas, est prévu un lac artificiel», explique à la RTS Jean-Claude Bregy, du projet Resort Obergoms.

Le projet prévoit la construction d’un complexe touristique comprenant 130 logements à louer, des restaurants et un centre de bien-être. L’investissement atteint les 100 millions de francs. «De tels investissements ne peuvent être rentables que si l’on investit beaucoup. Si on n’a pas l’offre et les lits chauds, on ne peut pas financer un tel projet. D’où sa grandeur», ajoute Jean-Claude Bregy.

>> Le reportage de la RTS à la vallée de Conches:

Mais dans cette région habituée au tourisme doux, le projet ne fait pas toujours l’unanimité. «C’est un peu comme Andermatt, je n’aime pas du tout. Le nouveau village d’Andermatt, c’est un peu bizarre et puis, ce n’est pas du tout suisse», témoigne ainsi une passante.

Andermatt, symbole de transformation

Situé de l’autre côté de la vallée de Conche, Andermatt est devenu un symbole de transformation. Depuis 20 ans, le milliardaire égyptien Samih Sawiris y a investi plus d’un milliard et demi de francs, transformant le village en une destination luxueuse. Le complexe touristique d’Andermatt comprend 650 appartements haut de gamme, des hôtels cinq étoiles et des boutiques de luxe. Et ce n’est pas terminé.

«Oh, il y a encore beaucoup à venir. Un hôtel, une ruelle, une connexion avec le village», précise Samih Sawiris, qui est également le président du conseil d’administration d’Andermatt Swiss Alps.

La renaissance de la station de San Bernardino

Plus à l’est, dans les Grisons, la petite station de San Bernardino connaît un renouveau grâce à un projet d’envergure. Sous l’impulsion du promoteur tessinois Stefano Artioli, un vaste complexe touristique est en cours de construction.

Depuis deux ans, les pistes de ski ont rouvert après une décennie d’arrêt, et d’anciens bâtiments ont été transformés en hôtels et appartements. «Au début, on avait chiffré le projet à 300 millions de francs, mais nous serons plus proches du demi-milliard», déclare Stefano Artioli, président du conseil d’administration de San Bernardino Swiss Alps.

Le promoteur voit grand pour San Bernardino, qu’il espère transformer en un «petit Zermatt» du sud de la Suisse. «La Suisse est un pays sûr, avec un système immobilier stable. Ici, beaucoup de choses fonctionnent très bien. Et concernant notre tourisme, les personnes qui viennent vivre en Suisse ont déjà un profil de qualité», affirme-t-il.

Impact sur les populations locales

Si ces complexes touristiques stimulent l’économie locale et révèlent le potentiel des régions alpines, ils ont aussi des conséquences pour les populations.

L’arrivée de ces investissements colossaux fait grimper les prix de l’immobilier, rendant parfois l’accès au logement difficile pour les habitants. Dans les Grisons, le Valais et la Suisse centrale, les taux de croissance annuels moyens des prix de l’immobilier sont respectivement de 4,3%, 2,7% et 5,9% sur les 10 dernières années, selon des chiffres du consultant immobilier Wuest Partenaire.

Cette tendance est encore plus marquée dans des communes spécifiques comme Mesocco, qui abrite San Bernardino, où le prix au mètre carré pour un appartement en résidence secondaire est passé de 6960 francs en 2020 à 9080 francs en 2024, ou Andermatt, où il est passé de 8130 francs en 2014 à 22’050 francs en 2024.

