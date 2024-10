Météo difficile: le Valais assouplit ses exigences en matière de qualité du vin

Keystone / DPA / Karl-Josef Hildenbrand

En raison du temps humide, le canton du Valais assouplit les conditions de délivrance du label AOC - une mesure exceptionnelle.

Pour produire un vin AOC (appellation d’origine contrôlée), donc plus cher et plus exclusif, les raisins doivent contenir une quantité minimale de sucre. Or, en raison des intempéries de cette année, les raisins n’atteignent pas la teneur en sucre requise pour obtenir ce label. Le canton du Valais modifie donc les règles en abaissant la teneur en sucre requise.

Cela signifie que les viticultrices et viticulteurs pourront malgré tout étiqueter leur vin en tant qu’AOC. Mais est-ce correct? Un vin de qualité inférieure peut-il ainsi être vendu comme un produit de qualité?

Une chose est sûre: le canton du Valais ne commet aucune irrégularité. Les autorités sont autorisées à réduire la quantité minimale de sucre qu’un raisin doit contenir pour produire un vin AOC.

Les cépages blancs concernés sont l’Amigne, l’Arvine, le Completer, la Marsanne blanche, la Roussanne, le Savagnin blanc, le Pinot gris et le Sylvaner. Pour les rouges, il s’agit du Pinot noir et du Gamay.

Aider les vigneronnes et vignerons

Sur ses 25 années d’activité dans le secteur vitivinicole, cela ne s’est jamais produit, affirme Claude Crittin, président de l’Association des vignerons du Valais: «Le fait que nous puissions désormais traiter des raisins moins sucrés que d’habitude ne signifie pas que des fruits moins riches se retrouvent dans une bouteille de vin AOC de haute qualité. Le mauvais temps fait que le vin est moins fort, mais plus savoureux», précise-t-il.

La mesure extraordinaire prise par le canton pour adapter les exigences du label de qualité AOC protège les revenus des productrices et producteur de vin valaisan. «Les vignerons ne sont pas responsables des intempéries et ne subissent donc pas de conséquences sur les prix», indique Claude Crittin.

Thurgovie et Schaffhouse procèdent différemment

Une mesure comme celle introduite dans le canton du Valais, les cantons de Thurgovie et de Schaffhouse ne l’envisagent pas du tout, déclare Hansueli Pfenninger, chef du service des vins des deux cantons. «La qualité des vins a la priorité absolue. Les viticulteurs le savent», affirme-t-il. Et d’ajouter qu’il aurait des doutes sur la production si la teneur en sucre des raisins était trop faible.

En Thurgovie et à Schaffhouse, le vin serait déclassé en conséquence: «Il serait vendu comme vin local et ne serait pas commercialisé sous le label de qualité AOC».

Tous les cantons viticoles ont leurs propres règles en matière de vins AOC. En Valais, les conditions seront réexaminées l’année prochaine, indique Claude Crittin.

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard

