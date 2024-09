Comment les eaux souterraines se portent-elles en Suisse?

Beaucoup de gens ne savent pas que notre eau du robinet est composée à 80% d'eau souterraine. Keystone / Urs Flueeler

La semaine dernière, le Congrès mondial sur les eaux souterraines s'est tenu à Davos. Leur valeur et les menaces pèsent sur elles étaient au cœur des discussions. Nous nous sommes entretenus avec le chercheur Mario Schirmer sur la qualité des eaux souterraines en Suisse.

4 minutes

SRF: Lorsque l’on a appris il y a quelques années que les eaux souterraines du Plateau suisse étaient polluées en de nombreux endroits, cela a ébranlé la population. Les eaux souterraines sont-elles de plus en plus sous pression en Suisse ?

Mario Schirmer: Oui, les eaux souterraines sont sous pression – en ce qui concerne la quantité d’eau souterraine dont nous disposons, et bien sûr aussi en termes de qualité.

Mario Schirmer Mario Schirmer est chercheur et professeur spécialisé dans les ressources en eau et l’eau potable à l’Institut fédéral de sciences et technologie de l’eau (Eawag). Il s’intéresse depuis plus de 30 ans au thème des eaux souterraines.

Quels sont les plus grands défis?

Un exemple est l’urbanisation, c’est-à-dire que les zones urbaines s’étendent à des endroits où il y avait autrefois des forêts ou des prairies. Si cela se poursuit, les ressources en eau souterraine et leur qualité seront de plus en plus limitées.

Qu’est-ce que cela signifie très concrètement pour les eaux souterraines?

Tout d’abord, la régénération des aquifères change. Si l’eau de pluie s’infiltre dans une surface non bâtie comme une prairie ou une forêt, la qualité de la nappe phréatique sera très élevée. L’urbanisation réduit cependant les zones où l’eau peut s’infiltrer. Beaucoup d’eau est alors introduite localement dans les nappes phréatiques, en bordure des surfaces imperméables. Sa qualité sera peut-être moins bonne, parce que l’eau a déjà absorbé des substances sur les surfaces étanches ou sur les toits. Et en plus, les eaux usées que nous produisons doivent être évacuées.

Plus

Plus Manque d’eau: pourquoi l’or bleu de la Suisse est sous pression Ce contenu a été publié sur Avec la multiplication des périodes de sécheresse, l’approvisionnement en eau devient un sujet de préoccupation. lire plus Manque d’eau: pourquoi l’or bleu de la Suisse est sous pression

Quel est l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines en Suisse?

Le changement climatique modifie les précipitations. Les prévisions montrent que nous aurons à peu près la même quantité de pluie en Suisse au cours des prochaines décennies. Mais nous aurons davantage de précipitations en hiver. En été, l’eau pourrait manquer, ce qui peut entraîner une sécheresse. Et si l’approvisionnement en eau potable ou l’irrigation dans l’agriculture doivent être maintenus, le niveau des aquifères pourrait baisser davantage que ce n’est le cas aujourd’hui.

Comment peut-on sauver les nappes phréatiques pendant des périodes aussi sèches?

Le remplissage des aquifères se fait par la pluie ou la fonte des neiges. Mais si cela ne suffit pas, les usines de production d’eau infiltrent artificiellement les eaux de surface pour qu’elles deviennent ensuite des eaux souterraines et puissent être pompées comme eau potable. C’est déjà le cas aujourd’hui dans certaines régions de Suisse. Nous devons nous demander si cette recharge artificielle des nappes phréatiques doit être utilisée à d’autres endroits.

Que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à préserver les eaux souterraines en tant que ressource importante d’eau potable?

En Suisse, nous sommes dans une situation très confortable. Nous avons beaucoup d’eau souterraine et pouvons approvisionner notre population de manière très stable pendant encore plusieurs décennies. Mais si nous ne parvenons pas à protéger cette ressource, notre pays ressemblera à d’autres parties du monde: les gens se déplaceront vers d’autres régions lorsqu’ils n’auront plus rien à boire.

Traduit de l’allemand avec Deepl /kro

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative