Pâques est une fête à la fois religieuse et païenne, célébrée partout dans le monde. Elle mêle des symboles spirituels, juifs et chrétiens ainsi que des symboles païens, Pâques correspondant à l'arrivée du printemps. Il existe de nombreuses traditions allant des processions aux chants en passant par des batailles d’eau. Chaque pays célèbre Pâques en fonction de son histoire, de ses coutumes et de l’importance qu’y a la religion. Suivez-nous pour un tour du monde pascal.

Les origines

Dans l'Antiquité déjà, une tradition païenne consistait à célébrer l'arrivée du printemps, le renouveau et le retour de la lumière après les longs mois d’hiver. On fêtait chaque année l'équinoxe de printemps en rendant hommage à une déesse de la fertilité. Cette déesse porte différents noms selon les régions, mais on retiendra surtout celui utilisé par les Anglo-Saxons: Eostre ou Ostara… qui n’est pas sans rappeler le nom anglais de Pâques, Easter. En outre, son animal totem était le lièvre.

Comme c'est le cas pour plusieurs fêtes à consonance religieuse, l'Église catholique a conservé les pratiques ancestrales des peuples qui se convertissaient, en leur attribuant de nouveaux symboles.

Pour les chrétiens, Pâques évoque la résurrection de Jésus. Le dimanche de Pâques suit la semaine Sainte, durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres (Jeudi Saint), fut crucifié le lendemain (Vendredi Saint), puis ressuscité (dimanche de Pâques).

La résurrection du Christ est également célébrée chez les Orthodoxes. Des processions sont organisées durant la semaine sainte et le jeûne débute le lundi pour se terminer le dimanche.



Fête centrale du rituel juif, la Pessa’h (la pâques juive) commémore la fuite du peuple juif, libéré de l’esclavage, hors d’Egypte, c’est-à-dire le passage de la captivité à la liberté. Pessah signifie passage.

Les traditions dans le monde

En France

On raconte que les cloches des églises du pays se taisent entre le jeudi et le samedi de la semaine sainte parce qu’elles partent se faire bénir à Rome. A leur retour, dans la nuit du samedi au dimanche, elles laissent tomber œufs, poules et friandises en chocolat pour les enfants sages. Le plat traditionnel du dimanche de Pâques est l’agneau, que l’on déguste autour d’une table familiale.

En Italie

Annonciatrice de bonne nouvelle, la «colomba», une brioche en forme de colombe, est le symbole de la pâques italienne. L’agneau est également dégusté le dimanche tandis que les familles profitent du lundi férié pour aller pique-niquer.

En Espagne

Dans beaucoup de villes d’Espagne, et surtout en Andalousie, des confréries organisent des processions et des représentations théâtrales qui font revivre le chemin de croix du Christ.

Chaque procession est formée par plusieurs chars richement décorés de statues qui arpentent les rues de la ville en mettant en scène la Passion du Christ. Les fidèles défilent vêtus de longues robes et de coiffes coniques. La fête la plus célèbre est la Semaine Sainte («Semana Santa») de Séville.

En Angleterre

Le roulement des œufs de Pâques est une tradition qui ravit les enfants. Si le rituel varie un peu d’une région à l’autre, il consiste généralement à faire rouler des œufs cuits durs et décorés depuis le haut d’une colline.

Cette tradition date d’avant l’arrivée du christianisme et aurait subsisté grâce au pape Grégoire le Grand, qui aurait ordonné à ses missionnaires d’utiliser les rites païens et de les assimiler aux rituels chrétiens quand c’était possible.

En Allemagne

Pâques commence le Jeudi Saint, baptisé «Gründonnerstag» (jeudi vert). Durant cette journée, la coutume veut que l’on mange uniquement des plats verts. Le plus répandu est la soupe aux sept herbes. Elle se compose de cresson, pissenlits, ciboulette, persil, poireaux, oseille et épinards.

Les allemands décorent également leurs arbres d’œufs colorés. Ces«Osterstrauch» (arbres de Pâques) annoncent l’arrivée du printemps.

Les enfants fabriquent de petits nids de paille et les cachent dans leur maison en espérant que le lapin ou le lièvre de Pâques viendra le remplir d'œufs pendant la nuit. Selon les régions, le lapin est parfois remplacé par une poule, un coq, voire même un renard.

En Finlande

Les Finlandais croient que les mauvais esprits hantent le samedi avant Pâques, alors ils allument des feux de joie pour les repousser. Les enfants se déguisent en sorcières et en mauvais génie et frappent aux portes en brandissant des rameaux. Ils diront quelque formule «magique» pour amener la santé sur votre demeure, à condition bien sûr de recevoir des œufs en chocolat ou autres sucreries.

En Pologne

Le lundi de Pâques, appelé «smigus-dyngus» (lundi mouillé), est prétexte à une bataille d’eau généralisée. Les explications sur le symbole de l’eau divergent un peu. Pour les uns, elle avait pour rôle de laver les péchés. Pour les autres, l’eau avait la vertu de soigner les maladies et de favoriser la fécondité, c’est pourquoi l’on arrosait les femmes des villages (à l’eau froide!).

Avec l’apparition du christianisme, les gens se sont mis à asperger les champs d’eau bénite tôt le matin. Cette tradition est toujours d’actualité dans le sud de la Pologne.

En Russie

On salue chaque personne en échangeant des œufs décorés et trois baisers. Lors du repas, et plus précisément du dessert, on mange un gâteau au fromage blanc et aux fruits confits parfumé de safran. On amène ce gâteau, appelé kulish, à l'église afin qu'il soit béni par le prêtre avant d’être dégusté.

Une autre tradition consiste à se rendre sur la tombe de ses proches pour manger des œufs durs. Il est d’ailleurs de bon ton de laisser quelques œufs derrière soi pour apaiser l'esprit des morts.

