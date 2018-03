Dieter Meier: «Lightmaker»... enfin!

Ce contenu a été publié le 8 février 2001 15:25 08. février 2001 - 15:25

Première mondiale: c'est dans le cadre du 51e Festival du film de Berlin que Dieter Meier - la voix du célèbre duo zurichois Yello - a choisi de présenter son premier long-métrage, «Lightmaker». La concrétisation d'un projet qui remonte à une bonne quinzaine d'années.

«Snowball», «Once upon a dream», «Lightmaker»... Au fil des ans, le film a changé par trois fois de nom. Il faut dire que le parcours a été long et semé d'embûches. «J'ai été comme un alpiniste qui prévoit une escalade de trois semaines et qui se retrouve perdu dans l'Himalaya pendant quatre ans», déclarait Dieter Meier en 1995 déjà.



Le projet cinématographique de Dieter Meier remonte à son désir d'opérer des projections lors des prestations scéniques de Yello. Mais l'idée qu'il avait développée s'avéra irréalisable. Un beau jour, quelqu'un lui proposa de l'aider financièrement à transformer son projet, alors au stade de synopsis, en vrai film de cinéma. Dieter Meier, passionné par l'image depuis toujours, se précipita sur la proposition et se lança sur le tournage.



Mais tout prit du temps. Beaucoup de temps. A tel point que Dieter Meier perdit ses coproducteurs, puis fut en procès avec le laboratoire allemand chargé de développer la pellicule: près de 30% du négatif avait été endommagé. Procès gagné en 99, mais dont l'enquête préalable entraîna la confiscation du négatif pendant... six ans.



Au-delà des problèmes techniques, Dieter Meier reconnaît s'être perdu en route: «avec le matériel que j'ai créé, j'aurais pu raconter 30 histoires différentes, et c'était très difficile de me retrouver dans cette jungle... J'étais prisonnier de mes images: j'aimais tout et j'ai eu des difficultés à trouver le chemin, à raconter une histoire suffisamment claire».

A l'arrivée, une sorte de conte de fée, mis en musique par Christopher Beck et Boris Blank. Un récit entre merveilleux et fantastique, dans un décor sombre et mystérieux. Le royaume souterrain du Duc d'Osso (Rod Steiger) est menacé de disparaître, privé de la lumière et de la vie que lui dispensait un cristal géant. Le duc décide de dépêcher son fou, Balthasar, dans le vrai monde, afin de trouver un «lightmaker» qui redonnera sa brillance au cristal. Balthasar en ramènera Rumo, un violoniste virtuose.



«Je ne sais pas si ce film a une valeur commerciale», confiait Dieter Meier il y a quelques temps. «Mais je sais une chose: quand je serai grand-père, je pourrai montrer ce film à mes petits-enfants et je n'aurai pas honte de ce film, parce que je l'aime».

Zurich. Dieter Meier est né en 1945 à Zurich, dans une famille de riches banquiers. Théâtre et poker. S’il étudie le Droit, il va opter pour l’écriture de théâtre, et le poker pour arrondir ses fins de mois… jusqu’à être joueur de poker professionnel pendant quelques temps. Happenings. Dès la fin des années 60 et au cours des années 70, il s’illustre à travers des happenings arty et humoristiques. Yello. En 1979, il rejoint Boris Blank, fondateur de Yello. Alors que celui-ci va s’occuper de la musique du duo, Dieter Meier va devenir l’auteur des textes et la voix principale du duo électro. Cinéaste. Outre la réalisation de clips vidéo pour Yello et Alphaville («Big in Japan»), Dieter Meier a réalisé plusieurs films, dontJetzt und Alles (1981), The Lightmaker (2001). Entrepreneur. A la fin des années 90, il a acheté un domaine de 2200 hectares en Argentine, Ojo de Agua («L'œil de l'eau») où il pratique l'élevage, l'agriculture et le vin biologique. Il vend ses produits dans un magasin du même nom à Zurich, où il a également un restaurant, le Bärengasse. Fin de l'infobox

