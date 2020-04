Droits d’auteur

Coronavirus: les chiffres en Suisse SRF Data 08. avril 2020 - 12:00 Nous présentons ici les principaux chiffres sur l'évolution de la pandémie en Suisse. Les graphiques sont automatiquement mis à jour. En Suisse, il existe différentes sources de données sur l'apparition et la propagation du coronavirus. Les données sont en premier lieu collectées par les cantons, mais sont également publiées une fois par jour par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). En particulier dans le cas de personnes décédées, l'OFSP publie parfois des chiffres qui ont quelques jours de retard sur les cantons. SWI swissinfo.ch ne publie ici que des chiffres qui proviennent directement des cantons. Une interface de l'Office statistique du canton de Zurich est utilisée à cet effet. Elle répond à des normes élevées en termes de qualité et de disponibilité des données. Les graphiques présentés ici sont continuellement et automatiquement mis à jour avec les données les plus récentes. Par conséquent, les chiffres de la journée en cours peuvent encore changer. Pour les comparaisons internationales, nous utilisons les données de l'Université Johns Hopkins, sauf lorsque les chiffres suisses sont indiqués. Par souci de cohérence, nous utilisons également des données qui proviennent directement des cantons.