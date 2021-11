EBU: Une perspective européenne

Un service d'information collaboratif impliquant SWI swissinfo.ch fournit au public européen un contenu fiable provenant de toute l'Europe grâce à un modèle innovant de partage des informations. Le fil d'actualité A European PerspectiveLien externe tient les publics de toute l'Europe au courant des questions les plus importantes et des défis communs de notre époque, en surmontant les barrières linguistiques qui les séparent souvent.

Manon Voland

SWI swissinfo.ch est membre des dix médias de service public qui ont lancé l'UER en juillet 2021. Dirigé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), ce flux utilise des outils en ligne de pointe, notamment l'intelligence artificielle, pour surmonter les barrières linguistiques et partager des contenus diversifiés provenant de tout le continent.

"Le service permet de mettre en lumière des sujets universels tels que la migration, Covid-19 ou même le changement climatique, selon différentes perspectives européennes. Vous voyez ce qui intéresse les gens en Europe", déclare Larissa M. Bieler, directrice et rédactrice en chef de SWI swissinfo.ch.

SWI Les lecteurs de swissinfo.ch ont accès à des histoires qui révèlent les nombreuses facettes de l'identité européenne et les aident à comprendre comment les pays européens font face à des défis comparables. Cela est rendu possible grâce à une nouvelle technologie de traduction et à une sélection minutieuse des sujets dans un fil d'actualité.

Les organisations participantes peuvent afficher le flux spécial - ou widget - sur leur page d'accueil ou dans un article spécifique, soulignant l'importance croissante d'une perspective européenne dans la couverture de la radiodiffusion de service public.

"En tant que service international de la Suisse, SWI swissinfo.ch est ravi de participer à cette initiative, qui aborde des questions qui touchent tout le monde. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux lecteurs des histoires de nos partenaires européens et que les histoires que nous produisons sur SWI swissinfo.ch soient présentées à un public européen plus large grâce à ces mêmes partenaires", explique Dale Bechtel, rédacteur exécutif, développement du format.

Cette richesse d'histoires aidera les citoyens européens à replacer les questions actuelles dans le bon contexte. Dans un monde où les téléspectateurs sont submergés par une avalanche d'informations sans garde-fous éditoriaux ou éthiques, "A European Perspective" est une balise de confiance et d'intégrité. Son contenu est profondément ancré dans les valeurs européennes fondamentales telles que le respect de la dignité humaine, l'égalité, l'intégration et l'État de droit.

Outre SWI swissinfo.ch, des membres de l'UER de plusieurs pays européens participent à cette initiative, notamment la RTBF de Belgique, YLE de Finlande, France Télévisions, BR/ARD d'Allemagne, RTÉ d'Irlande, RAI d'Italie, RTP du Portugal, RTVE d'Espagne et le radiodiffuseur franco-allemand ARTE.

Les dix diffuseurs de médias de service public peuvent sélectionner le contenu de chacun et le publier par le biais d'un centre d'information numérique personnalisé qui utilise la technologie de l'IA pour traduire les reportages en plusieurs langues. Le service s'appuie sur le système PEACH de l'UER pour les recommandations et sur la boîte à outils EuroVOX

pour les services linguistiques automatisés.

Asun Gomez-Bueno, directrice des relations internationales à RTVE, a déclaré : "Grâce à ce projet, les médias de service public pourront porter leur contribution à la société à un niveau supérieur en veillant à ce que le journalisme fiable et percutant qu'ils produisent dépasse les frontières nationales et touche de nouveaux publics."

Une perspective européenne" a été rendue possible grâce à une subvention du programme d'actions multimédia de la Commission européenne. Il est cofinancé par l'UER.

Dans le cadre du projet financé par l'UE, "A European Perspective" est complété par une deuxième offre de contenu paneuropéen, "The European Collection", gérée par ARTE. La "Collection européenne", à laquelle participe également la Société suisse de radiodiffusion (SRG SSR), est une sélection de documentaires, de magazines et de reportages sur la politique et la société européennes.

