Young Activists Summit 2021

Le 18 novembre 2021 au Palais des Nations (Genève, Suisse), l'édition du Sommet intitulée "Nouvelle génération, nouvelles solutions" honorera six jeunes exceptionnels qui ont apporté des changements concrets à leurs communautés et à l'environnement.

La cérémonie de remise des prix fait partie du troisième Young Activists SummitLien externe (#YAS21), qui se déroule au Palais des Nations, siège de l'ONU en Europe. SWI swissinfo.ch est partenaire média de l'événement.

Les projecteurs seront braqués sur six personnes âgées de 15 à 26 ans, originaires des quatre coins du monde, qui ont changé leur environnement grâce à leurs idées. Les lauréats de 2021 montrent que les jeunes ont des idées et le pouvoir de façonner un monde durable et égalitaire.

Young Activist Summit 2021



Gitanjali Rao, 15 ans, application anti-cyberbullying, États-Unis : Gitanjali est une scientifique et la toute première "enfant de l'année" du magazine TIME. Gitanjali a développé divers outils pour contrer la cyberintimidation, détecter la quantité de plomb dans l'eau et aider au diagnostic précoce de la dépendance aux opioïdes sur ordonnance. Gitanjali a mis au point une méthodologie de résolution de problèmes, qu'elle a partagée avec plus de 50 000 élèves dans le monde, y compris en Afghanistan et dans des camps de réfugiés.



Jose Quisocala, 16 ans, Banque pour l'éducation des enfants, Pérou : À l'âge de 7 ans, Jose a fondé la "Banco del Estudiante Bartselena", une banque pour les enfants et l'environnement. Avec les déchets recyclables que ses enfants ramassent, ses clients gagnent de l'argent sur leur compte bancaire afin de payer leur nourriture ou leurs frais de scolarité. À ce jour, 2 500 enfants âgés de 7 à 18 ans ont utilisé cette banque pour acheter de la nourriture et/ou étudier, et 4 000 autres sont en cours d'inscription.



Lual Mayen, 26 ans, Jeux vidéo pour la paix, Sud-Soudan : Alors qu'il n'était qu'un nouveau-né dans les bras de ses parents, Lual a enduré un voyage de 225 miles depuis sa maison déchirée par la guerre au Sud-Soudan jusqu'à un camp de réfugiés dans le nord de l'Ouganda. Il a récemment développé "Salaam", un jeu vidéo qui permet aux joueurs d'adopter le rôle d'un réfugié à la recherche d'un endroit paisible. Le personnage doit fuir les bombes qui tombent, trouver de l'eau et de la nourriture pour survivre. Grâce aux achats in-app, les joueurs soutiennent les ONG qui travaillent sur le terrain pour fournir aux réfugiés vivant dans les camps des produits de première nécessité. Lual vit désormais aux États-Unis, où il a créé une fondation pour former des réfugiés et leur fournir des compétences en codage et en développement de jeux.



Louise Mabulo, 22 ans, agriculture durable et résilience climatique, Philippines : Louise est la fondatrice de The Cacao Project, une initiative qui fournit aux agriculteurs des Philippines des plants de cacao et leur enseigne comment produire du cacao de manière responsable et durable. Le projet a formé plus de 200 agriculteurs, a planté 70 000 arbres et a contribué à la renaissance de deux sources d'eau grâce à une meilleure rétention d'eau dans le sol.



Titouan Bernicot, 22 ans, Super-coraux pour la conservation des océans, Polynésie française : Enfant de l'océan, Titouan savait, à 20 ans, qu'il fallait faire quelque chose pour sauver les poumons de l'océan et l'avenir des écosystèmes marins. Il a fondé "Coral Gardeners", une association qui cultive des coraux résistants au changement climatique (super-coraux) pour restaurer les récifs de Moorea, en Polynésie française, et au-delà. À ce jour, plus de 15 000 coraux ont été replantés.



Stacy Dina Adhiambo, 21 ans, application de prévention des mutilations génitales féminines, Kenya : Stacy a développé une application révolutionnaire appelée "iCut", avec un groupe de quatre autres jeunes filles kenyanes appelées "The Restorers". L'application permet aux filles qui sont confrontées à une MGF imminente d'alerter les autorités en cliquant sur un bouton de détresse sur leur téléphone portable. Il est ainsi plus facile pour les jeunes femmes de demander de l'aide et de trouver un centre de secours.

Si la pandémie le permet, les six lauréats ci-dessus participeront en personne au Sommet des jeunes activistes au Palais des Nations (Genève, Suisse). Ils donneront une conférence de presse et seront disponibles pour des entretiens individuels.



Un certain nombre de ressources seront mises à la disposition des journalistes à l'approche de la date, notamment un kit média, des communiqués de presse vidéo, des images de terrain et des photos. L'inscription sera disponible à l'approche de la date.



Le Sommet est co-organisé par l'Office des Nations Unies à Genève, l'ONG dev.tv, la Radio Télévision Suisse(RTS), et son label GenèveVision, et l'Institut de hautes études internationales et du développement.