L'abécédaire de Montreux 2002 (2)

Le 36e Montreux Jazz Festival se tient du 5 au 20 juillet. Qui, quoi, quand, où, comment, tentative de réponse sous forme d'abécédaire...

N comme North

Richard James North, l'artiste britannique qui a peint l'affiche de cette édition. A dominante bleue et orangée. Affiche qui se déclinera, comme chaque année, sur une multitude de supports qu'on appelle 'merchandising' de Harvard à Lausanne.

O comme «off»

Il y a le 'in', payant. Et il y a le 'off', gratuit. En deux semaines, ce sont plus de 200 concerts qui ont lieu sur les scènes du Parc Vernex, de la Rouvenaz (où près de vingt big bands sont au programme), de la Terrasse du Petit Palais, du Montreux Palace et du Harry's New York Bar. C'est là que, de plus en plus souvent, se niche l'âme du Montreux Jazz Festival.

P comme potes

Claude Nobs a eu l'immense talent de savoir nouer des amitiés aussi artistiques que prestigieuses. Et certains de ces amis-là lui ont été fidèles. Année après année, ils reviennent à Montreux. On a évoqué le cas de Miles Davis. BB King n'est pas moins exemplaire, qui est là pratiquement chaque année. Mais en regardant le programme 2002, une interrogation nous saisit: où est donc Van Morrisson?

Q comme quais

On s'y promène. On y mange. On y écoute de la musique. On y danse. On y regarde les stands d'artisanat tendance paléo-néo-woodstock. On peut même s'y faire tatouer.

R comme rock

Il ne faudrait pas oublier que Montreux, Mecque du jazz, fut aussi, dans les années 60 et 70, l'un des haut-lieux du rock. De là-haut, Frank Zappa s'en souvient encore. Cette année, rock & pop sont également au rendez-vous: Bush, Dave Stewart (7), une 'Full Metal X'plosion' (7, Miles Davis Hall) avec notamment Slayer. Jamiroquai (9), candy Dulfer et Garbage (10), et David Bowie (18).

S comme secouer

«For the people in the cheaper seats, clap your hands... and the rest of you, if you'd just rattle your jewelry» avait lancé John Lennon dans le cadre du «Royal Variety Show» au «Prince of Wales Theater» en 1963. Autrement dit: «Les gens des places bon marché peuvent applaudir... les autres n'ont qu'à secouer leurs bijoux!» La formule serait assez valable à Montreux, où les meilleures places sont indéniablement chères.

T comme Top events

A l'instar de 'Art Basel', du Festival international du film de Locarno, de l'Open de tennis de Gstaad, des European Masters de golf de Crans-Montana, de la World Coup de polo de St-Moritz, ou du Lucerne International Festival of Music, le MJF fait partie du club très sélect des «Top Events of Switzerland». Ce qui confirme les propos tenus sous S... S comme secouer.

U comme «unforgettable»

Les détracteurs de Montreux sont nombreux: écouter de la musique assis, dans de bonnes conditions, cela fait vieux con. Peut-être. Et pourtant. Le fait de ne pas être nécessairement écrabouillé par des danseurs de pogo en transe, de bénéficier d'une visibilité réelle et d'une qualité sonore souvent proche de la perfection, ce sont autant de conditions qui permettent de véritablement s'immerger dans la musique. Et de vivres des instants suspendus dans le temps. Chaque année, il y en a quelques-uns...

V comme voix

On a déjà parlé d'Al Jarreau. Alors citons aussi Isaac Hayes (6). La sublimement décatie Marianne Faithfull (11). La nouvelle diva soul Gabrielle (12). Et le vieux briscard Joe Cocker (20), qui, s'il a eu tendance depuis quelques années à se reconvertir dans la guimauve, sait toujours pousser quand il faut le crie qui tue.

W comme wagons

Vous n'aimez pas les bateaux? Alors pour écouter des concerts et voyager en même temps, vous n'avez qu'à prendre le train. Un New Orleans Steam Train vous attend les 6 et 20 juillet. Mais non, soyons sérieux: c'est sold-out depuis longtemps.

Y comme young Planet

Le «Montreux Jazz Young Planet», c'est le nouveau nom d'un espace d'animation destiné conçu «pour et par des jeunes». Nombreuses activités au programme: ateliers interactifs de musique, de danse, de break, de percussions, divers forums, initiation à la voile, prestations de D'Js etc.

Z comme «zzzzzzzzzzz»

Les nuits montreusiennes, pendant le festival, sont courtes. Ou, pour le moins, décalées. Le sac de couchage sur les quais ne se pratique plus guère: les seventies sont mortes depuis longtemps. Restent les campings et les hôtels, y compris le «Montreux Palace», où descendent les stars, et l'ex-«Grand Hotel», où Deep Purple enregistra l'album «Machine Head»... Autre solution: ne pas dormir pendant deux semaines. Seul problème: juste après le JFM, il y aura le Paléo Festival de Nyon. Bon, on dormira cet automne.



swissinfo/Bernard Léchot

