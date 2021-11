Voyagez en toute sécurité et en toute décontraction avec Travel Admin, l'application de voyageLien externe du DFAE. L'application Travel Admin offre une aide optimale pour la préparation d'un voyage. L'application fournit également des informations et des services utiles aux personnes en déplacement, qui ne sont pas seulement utiles en cas de crise. Cependant, une fois qu'une crise survient, l'application peut devenir un outil particulièrement précieux : Par exemple, l'application s'est avérée très utile pendant la crise autour du coronavirus pour organiser le retour des voyageurs suisses bloqués.

Travel Admin est l'application de voyage du Département fédéral des affaires étrangères, DFAE. L'application qui succède à itineris aide non seulement à la préparation d'un voyage, mais vous accompagne également en chemin.

Bien planifié est à moitié parcouru

L'application soutient les préparatifs de voyage optimaux en fournissant des listes de contrôle qui peuvent être complétées et adaptées individuellement. Les documents de voyage importants, tels que les copies de passeport ou les polices d'assurance, peuvent être joints aux listes de contrôle. Les conseils aux voyageurs du DFAE, constamment mis à jour, sont disponibles au bout du doigt et constituent un élément indispensable de toute préparation de voyage. Après l'inscription, il est possible de saisir les destinations de voyage et d'ajouter des compagnons de voyage et des adresses d'urgence directement à partir des contacts.

Le DFAE dans vos bagages

Sur la route, l'application devient le centre de services du DFAE : le DFAE vous informe par SMS si une crise survient dans le pays où vous vous rendez. En appuyant sur un bouton, un signe de vie peut être envoyé à vos propres contacts ou le DFAE peut être informé de votre position actuelle. Les adresses, les coordonnées et le site web de la représentation suisse la plus proche peuvent être trouvés en un rien de temps. La représentation peut alors être contactée directement par téléphone, Skype ou e-mail. Les numéros d'urgence du pays de voyage (pompiers, police, ambulance) sont également disponibles. Enfin, le service d'assistance téléphonique du DFAE est disponible partout dans le monde et à tout moment. Pendant la crise mondiale entourant le Coronavirus 2020, l'application Travel Admin s'est avérée particulièrement utile. Grâce à l'enregistrement de dizaines de milliers de voyages de touristes suisses bloqués dans l'appli, le DFAE a pu ramener de nombreux citoyens suisses dans leur pays lors d'une opération de rapatriement à grande échelle au printemps 2020.

