Les astuces pour un camping sauvage réussi et respectueux en Suisse

Pour éviter les foules dans les campings traditionnels, il est possible de faire du camping sauvage. Mais comment savoir où il est possible de s'installer et quelles sont les règles à respecter? On en parle a posé ces questions à Jordan Girod, porte-parole au TCS.

Planter sa tente ou parquer son van au bord d’une petite rivière, allumer un feu, griller des saucisses… Si le camping sauvage n’est pas interdit en Suisse, il n’est pas autorisé partout.

« Les dispositions légales relatives au camping sauvage dépendent du canton, voire de la commune dans laquelle vous vous trouvez. Il est préférable de les contacter au préalable », explique Jordan Girod, porte-parole du Touring Club Suisse, dans l’émission On en parle. Les campeurs peuvent aussi contacter l’Office de tourisme ou le poste de police des régions concernées. Et d’ajouter qu’il n’y a pas systématiquement de panneaux sur place pour informer les campeurs.

A noter que pour le Jura vaudois notamment, « il existe une carte en ligne qui répertorie tous les emplacements à disposition ».

Des sanctions qui varient

Dans tous les cas, les parcs nationaux, les districts francs fédéraux et les réserves naturelles sont interdits au camping sauvage toute l’année. « Dans les zones de tranquillité pour la faune, il existe des périodes de protection durant lesquelles c’est également interdit », précise Jordan Girod.

Et que risque-t-on si l’on plante sa tente sur un emplacement interdit ? « Les sanctions varient selon le canton et la commune, de quelques dizaines à plusieurs centaines de francs. »

Des règles à respecter

Hors des sentiers battus, et si le camping sauvage est autorisé, plusieurs règles doivent être respectées: « Pour sa propre sécurité, éviter les zones à risque comme les falaises, les zones sujettes aux chutes de pierres, les endroits à risque de foudre. Idem pour la proximité des cours d’eau, car il y a un risque de crue soudaine. »

La protection de la nature est aussi de mise. « Il faut éviter de porter atteinte à un habitat qui serait sensible en observant le sol avant de s’installer. Et respecter la tranquillité des lieux en évitant les activités bruyantes, surtout le soir. C’est à ce moment que de nombreux animaux sauvages sont actifs. Et on ramène ses déchets avec soi. »

Quant à allumer un feu, il convient d’utiliser « un foyer déjà existant, car chaque nouveau feu abîme la végétation et le sol, parfois pour plusieurs années », précise Jordan Girod.

D’autres moyens de camper hors camping

Comme alternative au camping sauvage ou traditionnel, il existe aussi la possibilité de camper chez des particuliers. « Plusieurs plateformes existent, comme Park4night et Nomady. Sur les réseaux sociaux, il existe des groupes où des milliers de membres proposent des emplacements chez eux, avec une grande variété de lieux », explique le spécialiste.

« Certains campings proposent aussi de se rapprocher de la nature. Par exemple dans les Grisons, un camping éphémère du TCS permet de se rapprocher de la pleine nature pour passer quelques nuits sous tente », conclut Jordan Girod.

