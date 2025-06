Consigli per un campeggio libero e rispettoso in Svizzera

Campeggiare fuori dai sentieri battuti è possibile in Svizzera, ma non ovunque. Meglio informarsi prima per evitare multe salate. RTS

Per evitare la folla dei camping tradizionali, è possibile praticare il campeggio libero. Ma come si fa a sapere dove ci si può accampare e quali sono le regole da rispettare? Abbiamo posto queste domande a Jordan Girod, portavoce del Touring Club Svizzero (TCS).

Piantare la tenda o parcheggiare il furgone sulle rive di un piccolo fiume, accendere un fuoco, grigliare salsicce… Sebbene il campeggio libero non sia vietato in Svizzera, non è autorizzato ovunque.

“Le disposizioni di legge che regolano il campeggio libero dipendono dal cantone, o addirittura dal comune, in cui ci si trova. È meglio contattarli prima”, spiega Jordan Girod, portavoce del TCS, alla RTS. I campeggiatori possono anche contattare l’ufficio turistico o la stazione di polizia delle regioni interessate. Aggiunge che non sempre c’è segnaletica sul posto per informare i campeggiatori.

Va notato che, in particolare per il Giura vodese, “esiste una mappa online che elenca tutti i siti disponibili”.

Le sanzioni variano

In ogni caso, nei parchi nazionali, nelle zone franche federali e nelle riserve naturali il campeggio libero è vietato tutto l’anno. “Anche nelle zone di tranquillità per la fauna selvatica ci sono periodi di protezione durante i quali è vietato il campeggio”, precisa Girod.

Campeggio nelle montagne appenzellesi. RTS

E quali sono i rischi se si pianta la tenda in un sito vietato? “Le sanzioni variano a seconda del cantone e del comune, da poche decine a diverse centinaia di franchi”.

Regole da rispettare

Sebbene il campeggio libero sia consentito, è sempre necessario rispettare alcune regole: “Per la vostra sicurezza, evitate le zone ad alto rischio come pareti rocciose, le aree soggette a caduta massi e i luoghi a rischio di fulmini. Lo stesso vale per le vicinanze dei corsi d’acqua, perché c’è il rischio di inondazioni improvvise”.

Anche la protezione della natura è importante. “Bisogna evitare di danneggiare un habitat sensibile, osservando il terreno prima di installarsi. E rispettare la tranquillità della zona evitando attività rumorose, soprattutto la sera. È il momento in cui molti animali selvatici sono attivi. E portate con voi i vostri rifiuti!”,

Per quanto riguarda l’accensione di un fuoco, è meglio utilizzare “un focolare già esistente, poiché ogni nuovo fuoco danneggia la vegetazione e il terreno, a volte per diversi anni”, spiega Jordan Girod.

Altri modi di campeggiare fuori dai camping

In alternativa al campeggio libero o tradizionale, esiste anche la possibilità di piantare la propria tenda presso case private. “Esistono diverse piattaforme, come Park4night e Nomady. Sui social network ci sono gruppi in cui migliaia di membri offrono piazzole accanto alle proprie case, con un’ampia varietà di località”, spiega lo specialista.

“Alcuni campeggi offrono anche la possibilità di avvicinarsi alla natura. Nei Grigioni, ad esempio, il TCS ha allestito un campeggio effimero dove è possibile avvicinarsi alla natura selvaggia e trascorrere qualche notte in tenda”, conclude Jordan Girod.

