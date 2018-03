Les travaux et les jours

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2000 17:27 02. octobre 2000 - 17:27

Pour son quatrième roman, Maur l´incomparable frère, Monique Tornay nous emmène dans l´intimité d´un homme, le frère Maur, moine menuisier à l´Abbaye de Saint-Maurice, et nous place au plus près de ses gestes, au creux de ses pensées... ordinaires.

Jeune, il a bourlingué, fuyant un père autoritaire qui le veut menuisier alors qu'il aime la mécanique. Après divers métiers, poursuivi par ce conflit irrésolu, il revient au pays et entre comme novice à l'abbaye, dont il sera l'homme à tout faire. Il lui reste à accepter ce destin.



Voilà, on ne va pas beaucoup plus loin, à suivre le bon frère et sa varlope, son fourneau, ses copeaux. Car c'est là l'histoire: dans l'atelier, tout du long, ou presque. On colle, on scie, on évide, on rabote, on taille. Tabourets, portes, pupîtres, planchers, lambourdes. Tout cela servi d'abondance, "ouvré" avec force détails, grand luxe lexical. On y apprend des mots par brouettées, on saura, à l'occasion, retaper une abbaye.



C'est la caverne d'Ali Baba du bricolo, un capharnaüm de brocanteur. Imaginez un jour d'inventaire au marché aux puces et vous aurez une vague idée de ce bric-à-brac de paragraphes où l'oeil trébuche, où le lecteur finit par tomber... harrassé.



Toutes les trois pages on rafistole amoureusement un vieux machin, on dote un bout de bois de sa forme idéale. Toutes les dix pages une sourde angoisse nous étreint, mais l'on n'y cède pas, on s'est tôt ressaisi, car toutes les vingt pages un saint nous visite en songe.



C'est vertueux, c'est édifiant, ça déborde de bons sentiments... saints, martyrs, ermites, pélerins: c'est de la littérature de paroisse, au style contourné, aux inversions malheureuses, aux italiques horripilantes.



"Que d'enseignements dans cette expérience au coeur de l'humaine condition!" Voire. Car pour ce qui est des tourments de l'âme, de la profondeur psychologique, on est bien plus près de Winnie l'ourson que de Georges Bernanos.



Non sauvé par quelques bonnes pages - un passage notamment sur Jérôme Bosch, ce livre aura sa place dans votre bibliothèque, entre Missel et catalogue Manufrance.



Guillaume Colnot





Monique Tornay Maur, l'incomparable frère, Editions Zoé, 220p.



