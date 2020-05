«Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire», la phrase culte du ministre de la Santé Alain Berset est vite devenue virale sur le web et s’est vue décliner de différentes manières, avec un certain sens de l’humour, et des affaires. L’idée est venue de l’agence de communication By The Way Sudio et le t-shirt a été réalisé par l’atelier de sérigraphie Go Print. Les bénéfices ont été reversés à la Chaîne du Bonheur, qui a lancé une récolte de fonds pour les victimes du Covid-19.

(Keystone / Alessandro Della Valle)