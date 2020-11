«Divided we stand»: voyage à travers des Etats-Unis divisés

«Une minute avec le président? Mon message personnel serait: ‘relax avec la loi sur l'avortement, tu as rendu les femmes folles sans aucune raison. Reprends-toi et commence à bien traiter les femmes, parce que c'est nous qui dirigeons ce pays, et tu essaies de nous opprimer comme si nous étions en voie d'extinction. Non, il y aura toujours des femmes. Il va falloir apprendre à traiter avec nous, à nous donner les droits que nous méritons, les droits que nous avions avant que tu ne sois président’.» Kealani Reyes, maquilleuse. Las Vegas, Nevada Braschler / Fischer

«J’aime les États-Unis. J’ai été déployé dans le monde entier, en Haïti, en Afrique. Je suis allé en Europe, en Italie, en Grèce, en Russie... des endroits d’une beauté phénoménale avec des gens merveilleux. Mais c’est très spécial de rentrer chez soi et d’être en Amérique, avec toutes les opportunités que nous avons ici, la liberté dont nous jouissons, il n’y a rien de mieux.» Sergent-chef Nicholas A. Granter, formateur dans les Marines. Parris Island, Caroline du Sud Braschler / Fischer

«Et maintenant qu’il est vraiment vrai qu’il dirige ce pays, c’est comme un coup en plein visage. Nous, en tant que société, l’avons construit jusqu’à ce qu’il pense lui-même pouvoir être président. Nous l’avons alimenté d’une certaine manière, et maintenant nous ne pouvons pas simplement le pointer du doigt et dire: ‘C’est un fanatique, un raciste, une personne terrible’. En tant que nation, nous lui avons aussi fait croire qu’il avait les compétences pour le faire, et c’est ce qu’il a fait.» Eileen Chou, employée dans la boucherie The Meat Hook. Brooklyn. New York Braschler / Fischer

«Le président précédent, il était bien. Il était dans le mauvais parti, mais il était bien. Mais Trump, il est dans le bon parti, et je pense qu’il fait du bon travail, surtout avec ce mur qu’ils construisent à la frontière sud. Parce que, vous savez, nous avons ici en été, je dirais... entre deux et cinq mille immigrants, des Mexicains. Ils viennent ici pour prendre les emplois des Américains. Il y a des gens ici qui pourraient avoir besoin de ces emplois, et ils viennent les prendre. Ce mur va en arrêter beaucoup". «Joe Eigie» José Ignacio Jaramillo, coiffeur. Belen, Nouveau-Mexique Braschler / Fischer

Malcolm: «Nous allons conquérir Hollywood». Martin: «Ouais, conquérir Hollywood.» Malcolm: «Nos noms et nos étoiles seront certainement sur le Walk of Fame». Martin Penton et Malcolm Penton, instituteurs. Santa Monica, Californie Braschler / Fischer

«Ce pays est en train de s’effondrer. Et sans la présidence de Trump, je ne sais pas ce que nous serions devenus, puisque Dieu a été chassé de ce pays depuis bien trop longtemps. Quand j’étais petite, les gens allaient à l’église, mais maintenant de moins en moins de gens croient en Dieu parce que les démocrates l’ont chassé de la vie des gens. Mais nous avons besoin de Lui dans nos vies. Et je crois vraiment que le diable arrive et essaie de prendre le dessus. Je crois fermement que lui et Dieu sont en guerre. Et Dieu a envoyé Trump pour une raison. Personne d'autre n'a été capable de se lever et de se battre, de se battre pour les gens d’ici et de se lever pour les petites gens.» Brenda Chalette, dresseuse de chevaux. Whitley City, Kentucky Braschler / Fischer

«L’humanité, la culture ou la société, peu importe comment on veut l’appeler. Nous pourrions aller beaucoup plus loin dans l’éradication du sans-abrisme, de la faim et de la maladie et permettre à tous les gens de vivre bien et d’aller de l’avant, d’être simplement des gens formidables. Il y a encore tant de possibilités inexploitées et nous pourrions faire beaucoup mieux. Puis-je faire tout cela dans mon travail quotidien? Non, mais j’espère être comme un rouage de la machine par mes relations avec les autres et la qualité de mon travail, par ce que je fais. Oui, je me sens en partie responsable, mais je suis également réaliste quant à ce que je peux réaliser en tant qu’individu.» Ronald Lue-Sang, ingénieur en logiciels. Sunnyvale, Californie Braschler / Fischer

«Je ne pense pas que le Président m'écouterait. C'est une chose intéressante de la politique et la démocratie, n'est-ce pas? Nous sommes tous censés avoir une voix, mais seuls les vrais riches ont une voix. Seules les personnes en costume ayant un emploi important. Je ne suis personne, donc je ne pense pas que je pourrais l'obliger à m'écouter». Alyce Jarred, Fremont street showgirl et serveuse au Denny's. Las Vegas, Nevada Braschler / Fischer

«Tant que nous n’aurons pas surmonté toutes les injustices, tant que nous n’aurons pas réalisé l’égalité des chances pour tous et tant que tous les gens seront vraiment traités sur un pied d’égalité, il n’y aura aucun moyen de combler le fossé dans ce pays. Comment peut-on penser qu’une société s’améliorera sans soins de santé et sans argent pour l’éducation, sauf pour les riches ? Comme ça, rien ne s’améliorera. Comme ça, rien n’ira mieux pour les gens. Mais c’est comme ça que ça marche ici: les riches peuvent rester riches et les pauvres restent pauvres.» Katie Anderson, serveuse. Mobile, Alabama Braschler / Fischer

«Quand j’étais enfant, il y avait ici un tas d'aciéries, d’usines de tuyaux. Beaucoup d'aciéries sont fermées et il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises qui reviennent». Rich Filipcich, soudeur. Niles, Ohio Braschler / Fischer

Kala: Dans ce pays, nous avons des libertés et nous avons la possibilité de faire des choses qui ne seraient probablement pas possibles dans d'autres pays. Mais cela ne signifie pas que nous sommes libres. Cela ne signifie pas non plus que ce pays est construit sur la liberté. Il y a beaucoup d'ignorance, et c'est pourquoi elle est limitée. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous asservissons. Si vous regardez l'histoire des États-Unis au cours des deux derniers siècles, rien de tout cela n'est vraiment nouveau. Je veux dire qu'un riche homme blanc qui ne se soucie pas des gens d'autres ethnies dirige le pays. Ce n'est pas nouveau. Nous avons un système électoral qui soutient le capitalisme. Nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une entreprise.» Gary Washington et Kala Chandra Musiciens, musiciens. Nouvelle-Orléans, Louisiane Braschler / Fischer

«Mon plus grand souhait pour ce pays est qu'un jour nous ayons un président qui se soucie de tout le monde. J'espère vraiment que nous aurons un président qui ne divisera pas le pays davantage.» Courtney Kincaid, serveuse. Marlinton, Virginie occidentale Braschler / Fischer

«Je vote pour ‘Faisons de Berkeley une nouvelle Amsterdam’ ou quelque chose d’aussi beau. Je veux surfer davantage. Ce serait cool.» Isa Eagleson, sans-abri. Autoroute 1, Ventura Beach, Californie Braschler / Fischer

«Je pense que la politique de Donald Trump est fantastique. Cependant, je ne trouve pas son apparence ou sa personnalité particulièrement attrayantes. Alors je me concentre toujours sur ce qui est le plus important. Est-ce sa façon d’agir – le fait qu'il soit un idiot et qu'il agace les gens – ou ce qu'il réalise, qui semble être excellent et vraiment bon pour les États-Unis? J'en arrive donc à cette conclusion: je peux vivre avec le fait qu'il soit idiot, odieux, étroit d'esprit et peut-être même menteur, tant que sa politique reste comme elle est.» Henry Siegel, investisseur. New York, État de New York Braschler / Fischer

«Je ne suis pas directement confrontée à une fracture sociale, mais entourée de ce que l’on pourrait appeler une bulle libérale. Je ne suis qu’avec des gens qui pensent comme moi, qui sont progressistes. Et je ne vis ni dans un État ni dans une ville où je peux vraiment rencontrer l’autre camp. C’est une véritable rupture, nous ne nous mélangeons pas, nous ne nous rencontrons plus. Nous n’interagissons pas entre nous. Nous ne nous voyons pas. Je pense que c’est pour cela que nous nous voyons plus comme des ennemis, que nous nous percevons comme des étrangers et que nous avons davantage peur les uns des autres parce que nous ne nous rencontrons plus». Doyi Lee, youtubeuse Chicago, Illinois Braschler / Fischer

Nous espérons un gouvernement qui se soucie davantage des Hispanos, des immigrés, parce que nous sommes aussi des êtres humains, et qu’en tant qu’êtres humains et immigrés, nous avons des droits, notamment parce que nous pouvons travailler correctement. C’est pourquoi nous exigeons que nos droits soient respectés parce que nous travaillons.» Patricia et Abraham, ouvriers agricoles. Providence, Caroline du Sud Braschler / Fischer

«Je pense que notre pays a toujours été divisé d'une certaine manière. C’est ainsi que fonctionne notre système politique. Cela ne m’inquiète pas trop. Nous avons un président qui est un peu controversé, mais ce n’est pas uniquement mauvais. Je veux dire que lorsque vous essayez de résoudre des problèmes, il y a parfois des divergences d'opinion». Al Hinrickson, chef de la police. Pocahontas, Iowa Braschler / Fischer

Colt: «Mon plus grand souhait pour ce pays serait que nous retrouvions la génération de nos grands-parents qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C’étaient des gens formidables. Lorsqu’ils ont pris d’assaut les plages de Normandie, ils l’ont fait non pas en tant que républicains ou démocrates, mais en tant qu’Américains. Mon plus grand souhait pour ce pays est donc que nous apprenions à nous apprécier à nouveau. Et au lieu de nous diviser en démocrates, républicains, libéraux, peu importe, soyons à nouveau Américains et apprécions-nous les uns les autres». Hadley Tate et Colt Cunningham, cavaliers de rodéo. Cody, Wyoming Hadley Tate and Colt Cunningham, Rodeo Reiter. Cody, Wyoming Braschler / Fischer

Avec «Divided we stand», le célèbre couple de photographes suisses Mathias Braschler et Monika Fischer présente un impressionnant échantillon photographique des États-Unis. Nous avons parlé avec eux de leur voyage, de leur motivation et de la division de la société américaine.

Braschler / Fischer (photos)

Lorsque Donald Trump a été élu président en 2016, le couple était à New York. Déjà à l’époque, la division de la population était palpable en raison de l’élection de Donald Trump.

En 2019, le couple a effectué un voyage de quatre mois à travers les États-Unis et fait le portrait de diverses personnes. Les deux photographes ont traversé 40 États, les banlieues et les bidonvilles, les grandes villes et les provinces. Partout, ils ont cherché des personnages caractéristiques et des voix qui décrivaient leur situation. Pour ce faire, ils avaient transformé leur camionnette en studio photo mobile qui était installé sur place pour chaque personne photographiée.

swissinfo.ch: Qu’est-ce qui vous a décidé à faire ce voyage à travers les États-Unis?

Monika Fischer & Mathias Braschler: Les États-Unis nous captivent depuis de nombreuses années. Nous voyageons beaucoup pour notre travail, mais c’est le pays dans lequel nous avons passé le plus de temps, hormis notre pays d’origine, la Suisse.

Lorsque nous avons assisté à l’élection de Donald Trump, à New York, le 8 novembre 2016, nous avons été aussi surpris que beaucoup d’Américains. Comment était-il possible qu’un homme comme Trump ait été élu 45e président des États-Unis? Qu’est-ce qui a poussé tant de gens à élire un populiste qui n’avait que très peu de qualifications pour cette haute fonction? Nous voulions savoir ce qui fait bouger les gens entre New York et Los Angeles, quels sont leurs préoccupations et leurs espoirs. Nous avons donc décidé d’explorer une nouvelle fois le pays pour mieux comprendre l’âme des États-Unis.

Qu’est-ce qui vous attire dans ce pays? Seulement la beauté?

La nature ainsi que les villes sont vraiment magnifiques! La fascination réside aussi dans les contradictions de cette nation, les extrêmes, l’immensité, l’ouverture et la spontanéité du peuple. Bien sûr, il n’est plus vrai depuis longtemps que c’est le pays des possibilités illimitées, mais quand on veut faire quelque chose, on se laisse aller.

Comment avez-vous décidé quelles personnes interroger? Combien de portraits avez-vous réalisés en tout?

Nous avons fait des recherches sur très peu de personnes. C’étaient des gens de l’armée, de la marine ou de la fonction publique. Les autres portraits ont été faits spontanément pendant le voyage. Bien sûr, nous avons pris soin de mélanger les régions, la couleur de la peau, les professions et les classes sociales. Au total, nous avons réalisé 115 portraits.

A-t-il été difficile de mettre les gens devant l’appareil et de les faire parler?

Non, pas du tout, nous n’avons essuyé pratiquement aucun refus. Dès que les gens se rendent compte que vous vous intéressez honnêtement à eux, ils sont tout à fait partants. Certains ont parlé d’eux-mêmes pendant trois heures.

Avez-vous / feriez-vous jamais un tel projet en Suisse?

Oui, nous l’avons fait. Nous avons fait un livre, Les Suisses. Nous avons également prévu un road trip, mais on se heurte toujours à une limite. En Suisse, c’est complètement différent des États-Unis; la timidité est beaucoup plus grande et il faut sortir son agenda pour faire un portrait. Dès qu’un rendez-vous est pris, il n’a plus la même spontanéité, on réfléchit à ce qu’il faut porter, on invente des déclarations. En Suisse, les femmes sont particulièrement réservées. Il y a une autre sorte de modestie, «il y a des gens beaucoup plus passionnants à interroger». Les Américains n’y pensent pas du tout.

Retour aux États-Unis. Vous avez décidé de prendre des photos des personnes dans votre studio mobile. N’aurait-il pas été encore plus significatif de montrer ces gens dans leur environnement réel? Au travail, à la maison, dans la rue?

Non, c’est justement ce que nous ne voulions pas. L’idée était de démocratiser visuellement le peuple. Dès que vous les voyez dans leur environnement, par exemple dans un petit appartement mal rangé, une image différente apparaît immédiatement. Nous étions préoccupés par la réduction; tout le monde devrait être traité sur un pied d’égalité, afin que l’on puisse se concentrer sur la personne.

Comment avez-vous réagi face à des personnes qui pensent différemment de vous, qui ont même fait des déclarations racistes, ou alors de personnes qui se sont particulièrement rapprochées de vous ou qui avaient besoin d’aide?

Nous nous sommes tenus totalement en retrait. Nous sommes des spectateurs et des auditeurs. Ce travail n’a absolument rien à voir avec notre point de vue. Ce sont exactement ces extrêmes que nous voulions capturer et présenter.

Quelles questions sociales ont été soulevées lorsque vous avez parlé aux gens?

La division profonde de la nation causée par le président est très présente dans l’esprit des gens. Les deux camps, les adversaires comme les partisans, le regrettent. Les gens travaillent aussi énormément et ont encore de petits revenus. Le rêve américain cède la place au désespoir. La drogue est un problème énorme, qui est totalement sous-estimé en Europe. Les opioïdes sont incroyablement répandus et varient d’une région à l’autre, mais le problème est énorme. Le nombre de sans-abri a également augmenté de façon spectaculaire.

Pensez-vous que cette division va s’approfondir, ou espérez-vous que la volonté de parler augmentera à nouveau?

Mathias Braschler: Cela dépendra de ce qui se passera lors des élections. Si Donald Trump est réélu, cette division s’approfondira encore plus, car sa politique est basée sur le fait de jouer les uns contre les autres. Je suis presque sûr que Donald Trump va perdre. Il a énervé tant d’électeurs du centre avec sa politique face au coronavirus. Si Joe Biden gagne, il s’efforcera d’atténuer cette polarisation. Pour moi, Joe Biden est l’homme qu’il faut pour ce travail, parce qu’il est un peu ennuyeux et modéré, il a cette chance.

