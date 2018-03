Ce contenu a été publié le 22 février 2014 11:00 22. février 2014 - 11:00

Ils se sont rencontrés en 1943 au service militaire et sont devenus amis: le photographe et le sculpteur. A partir de cette année-là et jusqu’à la mort d’Alberto Giacometti en 1966, Ernst Scheidegger a fait des centaines de tirages noir et blanc. Récemment, il a (re)découvert dans ses archives 40 photos couleurs.

Ces inédits ont été intégrés dans la 2ème édition de «Traces d'une amitié», un classique. Ils montrent les lieux où Giacometti a vécu et travaillé, à Bregaglia (Grisons) et à Paris. Ce sont des prises de vue personnelles, intimes, de l'artiste, de son visage plein de caractère mais aussi de ses sculptures et de ses ateliers.



Ernst Scheidegger a fêté son 90ème anniversaire le 30 novembre 2013. Le Kunsthaus de Zurich, qui abrite la plus considérable collection au monde de Giacometti, a marqué l’occasion avec une exposition de photos de l'artiste suisse.



Durant sa longue carrière, Scheidegger a été photoreporter à la célèbre agence Magnum mais aussi, de 1960 à 1989, rédacteur photo du supplément hebdomadaire de la «Neue Zürcher Zeitung». Dans ce dernier, il a publié quelque 200 reportages photographiques.



(Photos: Ernst Scheidegger, «Alberto Giacometti - Traces d'une amitié», Zurich, Scheidegger & Spiess, 2013. © Succession Alberto Giacometti / 2014, Pro Litteris, Zurich)

