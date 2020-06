Made in Ticino

La crise engendrée par le coronavirus a suscité une nouvelle conscience dans la manière de consommer. Les produits locaux et artisanaux sont devenus plus attractifs. L’exemple de trois amis au Tessin.

Nora Hesse

Les sœurs Veronica et Valeria Panizza et leur ami Damiano Merzari ont décidé au printemps 2019 déjà de créer un petit pavillon au bord du Lac de Lugano pour vendre leurs produits: vêtements, chaussures, serviettes de bains imprimées, savons. On y trouve aussi de la poterie typiquement tessinoise, des carafes à vin en argile, au design réinterprété.

Le tout est parti d’un besoin personnel, raconte Veronica Panizza: «Nous ne voulions avoir chez nous que de bons produits tessinois. Nous avons fait beaucoup de recherches, puis nous avons commencé à fabriquer nous-mêmes, et nous avons contacté des amis et des connaissances qui faisaient de très beaux objets». Cet artisanat se vend très bien, mais cela ne suffit pas pour vivre. «Ce n’est pas avec cela que nous gagnons notre vie, nous avons tous un travail régulier à côté».