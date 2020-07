Simonetta Sommaruga: «Vous représentez la Suisse et ses valeurs démocratiques»

Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, s’adresse à la Cinquième Suisse avec comme décor le bord de l’Aar à Berne.

Ce contenu a été publié le 20 juillet 2020 - 15:40

Christian Raaflaub Journaliste radio, TV et web. Plus

Dans son discours du 1er août destiné aux Suisses de l’étranger, Simonetta Sommaruga compare l’ambiance qui règne sur la plage très fréquentée de Eichholz à la démocratie helvétique: «A priori, on pourrait imaginer toutes sortes de prises de bec ici. Eh bien non, les gens qui se retrouvent à Eichholz s’entendent plutôt bien, car ils savent que tout le monde n’a pas les mêmes intérêts et qu’il est important de se parler quand il y a un problème.»

«Dans chacun de vos pays d’accueil, vous représentez la Suisse et ses valeurs démocratiques, ajoute la présidente. Ces valeurs ne sont pas acquises une fois pour toutes, il faut se battre pour les défendre encore et toujours. Chacune de vos rencontres rappelle que la coexistence pacifique est possible dans un contexte de liberté, de participation et de responsabilité.»