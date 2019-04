Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Credit Suisse sommé d’effacer la dette du Mozambique Charlotte Jacquemart, SRF 05. avril 2019 - 15:05 Récemment touché par un cyclone, le Mozambique est en difficulté. Les organisations d’entraide suisses demandent donc à Credit Suisse de renoncer au remboursement de prêts non autorisés. Le Mozambique doit un milliard de dollars à Credit Suisse (CS). Dans une lettre adressée à Tidjane Thiam, patron du géant bancaire, les organisations d’entraide Helvetas, Keesa, Solidar Suisse et Terre des Hommes demandent que CS renonce à ce milliard. Martin Fischler, d’Helvetas, explique les raisons de cette demande. «Ces dettes sont le résultat de prêts illégaux qui n’ont été approuvés ni par le Parlement ni par la Banque nationale du Mozambique. Les prêts n'ont pas non plus été déclarés au Fonds monétaire international.» Pas aux contribuables de payer Une partie des millions remis en secret n'a pas – comme promis – été investie dans le développement d'une flotte de pêche au thon, mais a terminé dans des poches privées. «Il n’est pas juste que les contribuables mozambicains doivent rembourser», déclare Martin Fischler. Un milliard de dollars représente beaucoup d’argent dans un pays où le revenu moyen par habitant est de 400 dollars par an. Par ailleurs, le Mozambique a une dette supplémentaire de 10 milliards de dollars et son infrastructure a été presque entièrement détruite dans les zones touchées par le récent cyclone. L’ONU du même avis Les organisations d’entraide ne sont pas les seules à faire cette demande. La semaine dernière, les Nations-Unies ont exigé la même chose. «Les prêts secrets ne devraient pas et ne pourraient pas être remboursés», a déclaré l’expert de l’ONU Juan Bohoslavsky. Un porte-parole de CS n’a pas pris clairement position sur cette demande d’effacement de dette. Il a toutefois souligné que CS collaborait avec les autorités compétentes pour rééchelonner la dette de ce pays insolvable. Cependant, les organisations d’entraide ne se contentent pas d'exiger que CS annule les dettes du Mozambique. La banque devrait également rembourser les intérêts gagnés sur le prêt d'un milliard de dollars. Les organisations d’entraide parlent de 100 millions de dollars, tandis que CS avance le chiffre de 23 millions. Quel que soit le montant, le Mozambique a un besoin urgent de chaque dollar pour la reconstruction.