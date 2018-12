Manifestations contre la politique d'austérité du gouvernement en Tunisie. (AFP)

Créer les conditions permettant aux gens de vivre en paix dans leur propre pays et de réaliser leurs rêves: c'est le but du Pacte migratoire de l'ONU. La Suisse a gelé son adhésion à cet accord. Elle soutient pourtant des projets qui poursuivent ces objectifs.



La Suisse a déjà conclu plusieurs partenariats migratoires avec différents pays, dont la Bosnie-Herzégovine (2009), la Serbie (2009), le Kosovo (2010), le Nigeria (2011), la Tunisie (2012) et le Sri Lanka (2018). Selon le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM), le contenu de ces accords est adapté à chaque État, au contexte sur place et aux intérêts des signataires. Ils dépassent les «traditionnelles questions» de réadmission, de l'aide au retour, de la politique des visas ou de la lutte contre la traite des êtres humains. Le SEM, la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Division Sécurité humaine (DSH) sont chargés de conclure ces partenariats migratoires et de soutenir ces projets financièrement et avec leur savoir-faire.

En début de semaine, la communauté internationale a officiellement adopté le Pacte mondial sur les migrations à Marrakech, sous les auspices des Nations unies (ONU). Mais la Suisse a suspendu sa participation, car le Parlement exige d’être préalablement consulté. La Confédération soutient pourtant déjà des projets qui font le lien entre migration, développement et protection des droits humains. Voici quelques exemples:



Depuis la guerre en ex-Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine est une nation fragmentée d’un point de vue ethnique et religieux, avec une structure politique variable. En Suisse, bien que très hétérogène, la diaspora défend sa patrie. Ses relations avec le pays d'origine sont principalement basées sur des liens personnels. De ce fait, une communication et une coopération systématiques entre les autorités locales et nationales sont en cours d'élaboration.

Dans les années 1960 et 1980, les flux concernaient essentiellement des saisonniers non qualifiés venus en Suisse pour travailler. En 1991, la Confédération a mis fin à ce type de migrations de main-d'œuvre. En 1993, en raison de la nouvelle guerre des Balkans, le nombre de demandes d'asile a culminé à 7000 personnes, aboutissant à la décision du Conseil fédéral d'accueillir collectivement et temporairement des réfugiés de guerre. Une décision qui sera abrogée en 1995. Pourtant, même après la fin du conflit, la réconciliation nationale en Bosnie-Herzégovine est restée problématique et a rendu difficile le retour et la réinstallation des réfugiés. Depuis, les principaux motifs d'immigration en Suisse ont été motivés par le regroupement familial et la nécessité d’accueillir des cas difficiles.

On estime à 60'000 environ le nombre de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivant en Suisse. La majorité de ces personnes sont titulaires d'un permis de séjour B ou C. De 1998 à 2006, le taux de naturalisation des citoyens bosniens a augmenté, mais il a diminué depuis 2006.

La «i-plateforme», créée en partenariat avec la DDC, permet à la diaspora en Suisse de contribuer au développement économique, social, culturel et démocratique de la Bosnie-Herzégovine. Indépendant sur le plan ethnique et confessionnel, cet outil remplit une double fonction de passerelle: tant au sein de la diaspora en Suisse que dans la société fragmentée de Bosnie-Herzégovine.

Sri Lanka: «Pour une migration sans risque de la main-d’œuvre» (Safe Labour Migration Programme)

Depuis la fin de la guerre civile, la situation au Sri Lanka reste instable, aggravée par la crise politique actuelle. La Suisse soutient le processus de réforme et de réconciliation. Entre 2005 et 2016, elle a également fourni une aide humanitaire à la reconstruction du pays après la guerre et après le tsunami de 2004.

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes fuient la pauvreté au Sri Lanka. Avec le salaire qu’ils obtiennent à l'étranger, ces émigrants améliorent la santé et l'éducation de leurs familles restées au pays. Entre 2009 et 2018, les travailleurs expatriés sri-lankais ont transféré en moyenne plus de 500 millions de dollars US dans leur pays d'origine. Ils sont souvent exploités en raison d’une carrence d’informations et d’une méconnaissance de leurs droits. Les femmes sont particulièrement exposées, elles sont souvent victimes de violences sexuelles ou de traite des êtres humains.

Environ 3 millions de citoyens sri-lankais vivent à l'étranger, dont environ 50'000 en Suisse. La plupart d'entre eux ont fui à la suite de la guerre civile de 1983-2009 ou à cause de la répression politique et des persécutions. En 2017, 840 demandes d'asile ont été déposées en Suisse par des ressortissants sri-lankais (environ 38% de moins que l'année précédente).

Dans le cadre du Safe Labour Programme de l'Organisation internationale du Travail (OIT), un projet soutenu par la DDC, les travailleurs émigrés sont conseillés et informés sur leurs droits, en vue de les protéger contre l'exploitation. Le projet promeut ainsi une migration sans risque de la main-d’œuvre, maximise les aspects positifs et minimise les conséquences négatives.



Tunisie: «Programme intégré sur le recrutement équitable» et «Communauté Tunisienne Résidente en Suisse»

Depuis le Printemps arabe, les défis sociaux, politiques et économiques à relever en Afrique du Nord, y compris en Tunisie, sont toujours nombreux. Notamment parce que la Tunisie doit faire face à un double mouvement: l’émigration de ses citoyens et l’immigration ou le transit de réfugiés en provenance d’autres pays.

Les perspectives du marché du travail en Tunisie et dans la région sont faibles. Même les personnes qualifiées ont peu de chances de trouver un emploi. Le taux de chômage atteint 29% chez les jeunes (2017). À cela s’ajoutent les conflits, notamment en Libye et dans la Corne de l’Afrique, qui provoquent instabilité et flux migratoires.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), entre 2011 et 2017, quelque 94’000 personnes ont quitté la Tunisie, dont 84% pour l'Europe. En 2018, 5000 Tunisiens ont atteint les côtes italiennes et, fin octobre, 262 demandes d'asile de citoyens de ce pays avaient été déposées en première instance en Suisse.

Deux initiatives visent à accroître les chances des jeunes Tunisiens sur le marché du travail et à améliorer leurs conditions de travail en Tunisie. Le projet de la DDC «Communauté tunisienne résidant en Suisse», mis en œuvre avec l'ambassade de Suisse à Tunis, utilise les capacités et le savoir-faire de la diaspora tunisienne en Suisse pour le développement social et économique dans le pays d'origine. Les projets contribuent, par exemple, à mettre en adéquation les compétences des jeunes Tunisiens avec celles recherchées sur le marché du travail local. Le «Programme intégré sur le recrutement équitable»vise également à prévenir l'exploitation des travailleurs migrants et à améliorer les processus de recrutement. Avec le soutien de la DDC, ce projet de l’OIT est appliqué dans trois régions du monde particulièrement touchées par les migrations de main-d'œuvre.

La Corne de l’Afrique abrite 7 millions de personnes ayant dû fuir leurs pays, soit la plus forte concentration de déplacés au monde. Les pays de cette région figurent parmi les moins développés du globe, 13 millions de personnes y souffrent de pénuries alimentaires. A cela s’ajoutent les conflits violents, les attaques de groupes islamistes, tel Al-Shabaab, ainsi que les sécheresses cycliques qui déstabilisent la région.

Dans la Corne de l’Afrique, il tombe moins de 600mm de pluie par an sur environ 70% du territoire. Dans le même temps, cette région a connu des inondations dévastatrices en 2018. Raisons pour lesquelles les terres agricoles sont rares et déclenchent des conflits tout comme une pauvreté persistante. Les attentats terroristes et le taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes (environ 60%), expliquent pourquoi la population cherche du travail et des revenus à l’étranger.

Près de 80% des migrants et réfugiés de la Corne de l’Afrique restent sur le continent africain. Les Somaliens et les Erythréens figurent cependant parmi les 10 premiers demandeurs d'asile en Suisse. En 2017, 3375 demandes d'asile provenaient d'Érythréens (soient 34,8 % de moins que l'année précédente) et 843 de Somaliens (moins 46,7 %).

Les huit États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, créée en 1996 et soutenue par la DDC, le SEM et la Division Sécurité humaine sont l'Éthiopie, Djibouti, l'Érythrée, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Sud-Soudan et le Soudan. Notons toutefois que l’aide à l’Érythrée a été suspendue depuis 2007. Dans l'objectif d'une migration ordonnée et de la protection des migrants, la coopération régionale est encouragée et les structures nationales renforcées. Cette coopération vise également à stabiliser l'ensemble de la région et à endiguer les causes des migrations. Concernant l’Erythrée, une réintégration de ce pays est à l'étude.





Traduction de l'allemand: Isabelle Capron

