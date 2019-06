Anne était vendeuse dans un grand magasin, gérant plusieurs rayons, lorsqu'elle a été victime d'épuisement professionnel.

Son nouveau chef lui mettait la pression pour atteindre des objectifs de vente élevés sans soutien supplémentaire. À la fin de l'année, elle cumulait plus de 300 heures supplémentaires.

Elle a alors commencé à avoir de la peine à dormir et a constaté qu'elle était moins productive, même en travaillant plus fort. Elle a fini par craquer et s'est rendu compte qu'elle souffrait d'épuisement professionnel.

