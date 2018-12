Le jour, le photographe Dominic Büttner place les choses en pleine lumière pour sa clientèle. Mais la nuit, il est en route pour son propre compte. Son projet DreamscapesLien externe en témoigne.

Dominic Büttner travaille pour des entreprises et des organisations suisses renommées. Il est jusqu’ici le seul photographe – en collaboration avec Béatrice DevènesLien externe - à avoir signé deux fois la photo officielle du Conseil fédéralLien externe.

Que la lumière soit

Mais une fois le soleil couché, il passe à autre chose. Il cherche des «non lieux», où l’on ne s’arrêterait même pas la journée. Dans l’obscurité absolue, il installe son appareil photo, appuie sur le déclencheur et marche dans sa propre image, lampe torche à la main.

Du photographe lui-même, il ne reste que la trace fantomatique d’une paire de bottes en caoutchouc. Avec ces peintures de lumière, on n’est jamais vraiment sûr – sommes-nous dans un pays merveilleux, ou dans un cauchemar?

Aider les ténèbres

Dominic Büttner a aussi trouvé des paysages de rêve au Japon, en Allemagne ou en Italie. Mais le non lieux sont partout des non lieux, les frontières s’effacent et aucune de ces images ne peut vraiment être attribuée à un pays.

En Suisse, où ont été prises la plupart des photos, l’obscurité absolue ne se trouve pratiquement qu’en haute montagne. Le photographe doit donc savoir se débrouiller. Il lui est déjà arrivé de dévisser le fusible d’un réverbère gênant avec son tournevis universel. Mais en bon Suisse, il n’a pas manqué de le remettre en place une fois la photo prise.

Pas la Suisse de Heidi

Le photographe bâlois, qui vit aujourd’hui à Zurich estime important de ne pas montrer une image banalisée de son pays. Ses tableaux muets racontent la disparition, le bouleversement, le changement: rochers après un glissement de terrain, baraquements les pieds dans l’eau après une inondation ou intérieur d’une auberge de campagne abandonnée, en attente de démolition.