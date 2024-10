Aujourd’hui en Suisse

«Les bouchers mettent rarement la clé sous la porte parce que leur activité n’est pas rentable», affirme Daniel Schnider. En plus de faire face à la pression de la grande distribution, ces derniers ont du mal à trouver des solutions lors de leur départ à la retraite.

«Il y a 40 ans, 2400 entreprises étaient membres de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 900», constate son directeur. Il remarque cependant que la disparition des boucheries s’est récemment ralentie. Et si l’association perd des membres, le nombre d’employés reste stable à 24’000 grâce aux reprises et aux fusions.

Le responsable de l’organisation relève aussi que les exigences des consommatrices et des consommateurs ont augmenté. Ne faire que de la vente de viande ne suffit plus, selon lui. Il faut aussi proposer des services de traiteur, cite-t-il comme exemple. «Mais on ne peut pas produire des cervelas à cinq heures du matin et les faire griller jusque tard le soir», déplore-t-il.