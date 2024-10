Heute in der Schweiz

Wie so oft haben Sie, die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, am Sonntag etwas anders abgestimmt als Ihre Landsleute in der Heimat. Die Diaspora sagte mehrheitlich Ja zur Biodiversität und lehnte die BVG-Reform nur knapp ab.

Anders als auf nationaler Ebene wurde die Biodiversitätsinitiative somit mehrheitlich in der Diaspora unterstützt. Solche Unterschiede waren bereits bei der Abstimmung über das Klimagesetz im Juni 2023 (damals war das Ja der Fünften Schweiz viel massiver als das der einheimischen Wählerschaft) oder auch im Juni 2021 beim CO2-Gesetz zu beobachten, das vom Volk insgesamt abgelehnt, von der Diaspora aber angenommen wurde.

Es «zeichnet sich ein Muster ab», wonach Personen im Ausland mehr für die Umwelt stimmen, analysiert die gfs.bern-Politologin Martina Mousson. «Das hat mit der Demografie dieser Gruppe zu tun, die im Allgemeinen linker und umweltbewusster ist, ein höheres Bildungsniveau hat und dazu neigt, Probleme mit einer globaleren Sichtweise anzugehen», erklärt sie.

Die Auslandschweizer:innen lehnten die Revision der beruflichen Vorsorge ebenfalls ab, aber nicht so massiv. Martina Mousson führt als Erklärung an, dass die Zweifel an der Dringlichkeit der Reform, die in der Schweiz durch den Rechenfehler bei den Finanzprognosen der AHV geweckt wurden, in der Diaspora wahrscheinlich weniger verbreitet waren.