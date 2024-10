Oggi in Svizzera

Come spesso accade, domenica voi svizzere e svizzeri all’estero avete votato in modo leggermente diverso dai e dalle connazionali residenti nlla Confederazione . La maggioranza della diaspora ha detto sì alla biodiversità e ha respinto solo a metà la riforma della LPP.

In contrasto con quanto avvenuto in patria, la maggioranza della diaspora ha sostenuto l’iniziativa sulla biodiversità. Differenze simili erano già state osservate in occasione del voto sulla legge sul clima nel giugno 2023 (quando il “sì” della Quinta Svizzera fu molto più alto di quello dell’elettorato indigeno), e di nuovo nel giugno 2021 con la legge sul CO2, che fu respinta dall’insieme del popolo, ma accettata dalla diaspora.

Martina Mousson, politologa per gfs.bern, vede emergere un “modello” per cui gli espatriati votano di più a favore dell’ambiente. “Ciò ha a che fare con le caratteristiche demografiche di questo gruppo, che è generalmente più di sinistra, più preoccupato per l’ambiente, ha un livello di istruzione più elevato e tende ad avere un approccio più globale alle questioni”, spiega.

Anche le svizzere e gli svizzeri all’estero hanno respinto la revisione del regime pensionistico professionale, ma non in modo così massiccio. Martina Mousson suggerisce una possibile spiegazione: i dubbi sull’urgenza della riforma, sorti in Svizzera a seguito dell’errore di calcolo nelle previsioni finanziarie dell’AVS, erano probabilmente meno diffusi nella diaspora.