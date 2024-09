La réforme de la prévoyance professionnelle balayée dans les urnes

Pour les autorités, la réforme de la LPP devait permettre d’améliorer la prévoyance vieillesse des personnes à bas revenus et travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes. Keystone / Gaetan Bally

Le projet ficelé par les autorités pour réformer le deuxième pilier du système suisse des retraites n’a pas convaincu. Le non à la modification de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) l’emporte nettement, d’après les premières projections de ce dimanche de votation publiées à la mi-journée.

4 minutes

Pauline Turuban Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS). avec RTS et ATS

La ministre suisse de l’Intérieur Elisabeth Baume Schneider y voyait «un progrès» apportant «beaucoup de choses positives». Mais le compromis trouvé par le Conseil fédéral et le Parlement pour réformer la prévoyance professionnelle (LPP) a été refusé dimanche en votation à près de 69%, selon les premières projections de l’institut gfs.bern.

Les premiers résultats disponibles dans les cantons le confirment, notamment en Suisse romande. A Genève, le non s’imposerait à plus de 72%. Neuchâtel ou encore le Valais balaient la réforme à plus de 70%. Le plus grand canton de Suisse, Zurich, la refuserait quant à lui par près de 64%. Aucun canton n’a accepté le texte à ce stade.

Le paquet de cinq mesures visait, d’une part, à sécuriser durablement le financement du 2e pilier du système de prévoyance vieillesse, qui est alimenté de manière paritaire par les cotisations de la population active et des employeurs, face au double défi démographique et financier. La principale mesure du projet prévoyait ainsi d’abaisser le taux de conversion (la part du capital vieillesse épargné versée par les caisses de pension chaque année) de 6,8% à 6%.

Pour éviter dans la mesure du possible une diminution des rentes futures, le Conseil fédéral et le Parlement prévoyaient des mesures de compensation.

Autre objectif affiché: mieux couvrir à la retraite les personnes employées à temps partiel et à faibles revenus, qui sont surtout des femmes, en abaissant notamment le revenu annuel minimum nécessaire pour pouvoir accéder à une caisse de pension.

Le niveau des cotisations versées à la caisse de pension par classe d’âge devait aussi être révisé, de sorte que les personnes de plus de 55 ans ne coûtent pas plus cher aux employeurs que des travailleurs et travailleuses plus jeunes – ceci afin d’augmenter leurs chances sur le marché du travail.

L’argument-phare du camp du non

Outre le gouvernement et le Parlement, la modification de la LPP était soutenue par de nombreuses associations économiques et les partis bourgeois.

L’opposition au texte était quant à elle principalement portée par l’Union syndicale suisse, qui a lancé le référendum afin de le soumettre au peuple et a fait campagne avec un argument-phare: celui selon lequel la réforme impliquerait que les personnes salariées paient des cotisations plus élevées pour percevoir des rentes plus basses à la retraite.

Lors du dernier sondage SSR publié il y a dix jours, alors que la tendance au non se dessinait déjà, 55% des personnes interrogées se disaient d’accord avec cette affirmation, qui apparaissait comme la plus influente sur la décision de vote.

Les milieux syndicaux jugeaient par ailleurs faux l’argument selon lequel les femmes seraient les premières bénéficiaires de la réforme. Le Parti socialiste était également contre le texte, ainsi que certaines associations de branches à bas salaires, à l’exemple de la restauration, qui craignaient une hausse des coûts du travail.

Un projet complexe

La modification de la loi sur la LPP a en outre été desservie par sa grande complexité. La Suisse compte plus d’un millier de caisses de pension, dotées pour la plupart de leurs propres règlements, ce qui a rendu particulièrement difficile pour les votants et votantes de comprendre l’impact qu’aurait la réforme sur leur situation individuelle.

La grande majorité de l’électorat est tout de même convaincue que des changements sont nécessaires. 85% des personnes interrogées par gfs.bern estiment que la prévoyance professionnelle des personnes travaillant à temps partiel, en particulier les femmes, doit être améliorée. Mais ce ne sera pas pour cette fois.

