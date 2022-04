Ce contenu a été publié le 14 avril 2022 - 14:45

Chères lectrices, chers lecteurs de nos articles sur la démocratie,

Ces dernières semaines, le monde entier a été fortement ébranlé. L'attaque non provoquée de l'Ukraine par la Russie a déclenché la guerre la plus grave et la pire crise des réfugiés qu'ait connues le sol européen depuis 1945. C'est une guerre de valeurs: un pays au régime autoritaire veut en soumettre un autre, organisé démocratiquement. C'est une guerre contre la démocratie.

Cela a soudainement changé l'orientation de nos reportages et de nos analyses: alors que les Ukrainiens et Ukrainiennes tentent de se défendre contre une force militaire supérieure par tous les moyens à leur disposition, notre attention journalistique se porte désormais moins sur les subtilités de la participation politique que sur les principes essentiels d'un ordre mondial libre et humain.

Ce qui implique non seulement le service public, au sens propre, qu'offre un journalisme basé sur des faits vérifiables, mais aussi le libre échange d'opinions et les débats éclairés au sein de la communauté internationale de SWI swissinfo.ch. En ce moment, ces discussions en dix langues sont particulièrement engagées et intenses lorsqu'elles concernent la «neutralité». Ce n'est pas étonnant, car la guerre et la violence insensée suscitent la réflexion et la recherche de solutions susceptibles de contribuer à une paix durable.

Notre première newsletter de la démocratie en dix langues - qui paraîtra à l'avenir tous les mois - part des discussions intenses qui ont cours en ce moment sur la «neutralité», entre autres à l'aune du conflit en Ukraine, pour offrir une vue d'ensemble de ce thème qui est toujours d'actualité en Suisse. Elle fait également le pont avec la démocratie (directe): si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entrevoir la possibilité d'un référendum sur un futur statut neutre pour son pays, il y a aussi des projets en Suisse pour une initiative sur la neutralité qui serait soumise au vote.

Je vous souhaite une lecture intéressante et stimulante de nos articles et vous invite à participer activement à notre débat, ou à m'envoyer personnellement quelques lignes.

Avec mes meilleures salutations,

Bruno Kaufmann

Correspondant sur la démocratie à l'international et coordinateur de la rubrique consacrée à la démocratie chez SWI swissinfo.

