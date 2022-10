Ce contenu a été publié le 12 octobre 2022 - 10:26

Dans de nombreuses démocraties, les votations sur des sujets concrets jouent un rôle tout aussi important que les élections pour désigner des partis ou des personnes. Elles permettent de découvrir de manière méthodique et pacifique quelles sont les préférences et les opinions des citoyennes et des citoyens ayant le droit de vote.

Trois à quatre fois par an, les Suisses sont invités à voter. Ce fut le cas fin septembre, lorsqu'une fois de plus – pour la 24e fois (!) au cours des 70 dernières années – une réforme du système de retraite a été soumise au vote au niveau national. Après 15 tentatives de réforme ratées, une très faible majorité a cette fois dit oui à AVS21, qui harmonise l'âge de la retraite des Suisses à 65 ans. Jusqu'à présent, les femmes pouvaient prendre leur retraite un an plus tôt.

Comme le montre clairement le sujet controversé des retraites, voter demande aussi beaucoup de patience. Le gouvernement suisse n'a toutefois pas voulu en faire preuve sur la question des avions de combat, notamment en raison de la poursuite de la guerre d'agression russe en Ukraine. Malgré la validité de l'initiative populaire qui réclamait un vote populaire sur l'acquisition de 36 nouveaux avions de combat F35, la ministre de la Défense Viola Amherd a déjà signé fin septembre le contrat d'achat avec le fournisseur américain. Le lendemain, l'initiative populaire a donc été retirée. Un événement peu courant qui a donné lieu à des débats politiques sur la démocratie en Suisse.

Jusqu'ici, tout va bien. Mais que se passe-t-il lorsqu'un «vote» est imposé, comme récemment dans le cas de la puissance d'occupation russe en Ukraine? Ou lorsqu'une grande partie de la population d'un pays n'est pas autorisée à voter? Des expertes de quatre pays ont discuté de ces questions lors de la table ronde organisée par SWI swissinfo.ch à la fin de la dixième conférence mondiale sur les droits populaires (Global Forum on Modern Direct Democracy) dans le cadre de notre série d'articles sur le thème de l'inclusion et du débat mené en dix langues: «Comment sauver la démocratie»?

