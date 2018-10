«Dans les dictatures, on n’ose rien dire, on doit juste penser. Dans les démocraties, on peut tout dire, mais personne n’est obligé de penser»

Un «best of» pour les 100 ans de la naissance de Willi Ritschard Renat Kuenzi 30. septembre 2018 - 08:37 Figure du 20e siècle, Willi Ritschard aurait aujourd’hui 100 ans. Fils de cordonnier, syndicaliste et conseiller fédéral, ce monteur en chauffage fut une star de la politique suisse, connu pour ses traits d’esprit. Notre top 10. Il a été le premier ouvrier (et le seul à ce jour) au gouvernement suisse. Mais Willi Ritschard, avec sa taille de géant, ne s’est jamais laissé fléchir. Il est resté cet homme du peuple, cet homme aux mains énormes. Ses répliques sont restées dans les mémoires – d’autant qu’elles étaient compréhensibles pour tous. Le 28 septembre 1983, quand il annonce son retrait du Conseil fédéral, cela fait comme un petit choc pour de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens. Mais le grand choc vient moins d’un mois plus tard: le 16 octobre 1983, le pays apprend la mort de Willi Ritschard. Au cours d’une randonnée dans son Jura bien aimé, au pied duquel il avait grandi, il s’est effondré, victime d’une crise cardiaque. Il n’avait jamais oublié ses origines Une vague de tristesse s’étend sur la Suisse entière. Même devenu conseiller fédéral, Ritschard n’avait jamais oublié d’où il venait, ni les coups que le petit Willi avait dû encaisser des garçons du voisinage parce qu’il était un fils de gauchiste, de «Sozi». Le charisme de Willi Ritschard a même atteint la scène punk. Le groupe suisse «Hertz» a dédié une chanson à sa carrière hors du commun. Lorsque le conseiller fédéral Willi Ritschard s’adressait au peuple, personne ne s’endormait. On écoutait simplement avec plaisir, même si on ne partageait pas ses opinions politiques. Par exemple, sa conviction que la Suisse avait besoin de l’énergie nucléaire. Willi Ritschard est toujours resté authentique et sincère. Ainsi, il n’a jamais caché le fait qu’il n’écrivait pas tous ses discours lui-même. L’auteur qui l’assistait dans cette tâche était un voisin et ami: l’écrivain Peter Bichsel. Le top 10 de Willi Ritschard «Les Suisses sont un peuple qui se lève tôt, mais se réveille tard» «Je ne mens pas, parce que je ne fais pas confiance à ma mémoire» «Pour cent personnes qui savent mieux, il n’y en a qu’une qui fait mieux» «Plus haut le singe grimpe, et mieux on voit son derrière» «Faire des dettes d’Etat, ce n’est pas difficile. Il est rare que l’Etat fasse faillite. Il laisse cela à ses citoyens» «À quoi bon mettre un tigre dans le moteur, s’il y a un âne au volant?» «Ceux qui se taisent ne sont pas tous des philosophes. Il y a aussi des armoires verrouillées qui sont vides» «Louez le Seigneur, mais tenez-le à distance» «Dans les dictatures, on n’ose rien dire, on doit juste penser. Dans les démocraties, on peut tout dire, mais personne n’est obligé de penser» «Si la reine Isabelle avait demandé à Christophe Colomb une analyse coûts-bénéfices, l’Amérique n’aurait jamais été découverte»