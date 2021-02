En France, la loi a suscité un «niqab contestataire»

Objet de votation en Suisse le 7 mars prochain, l’interdiction du voile intégral est en vigueur depuis 10 ans dans l’Hexagone. Ses effets sont mitigés, voire contre-productifs.

Ce contenu a été publié le 01 février 2021 - 13:00

Il y a un peu plus de dix ans, le 11 octobre 2010, la France interdisait la dissimulation du visage dans l'espace public. Cela, alors qu'en 2009, entre 350 et 2000 femmes portaient la burqa ou le niqab.

Tant la droite au pouvoir qu'une partie de la gauche ont voté la loiLien externe devant le parlement. Une mesure souhaitée, d’après des sondages, par une majorité de la population française. Les femmes se couvrant le visage sont depuis lors passibles d’une amende de 150 euros, assortie d’un stage de citoyenneté́. De 2011 à 2017, selon le ministère de l’Intérieur, 1’977 contrôles ont été effectués sur la base de la loi de 2010. Ils ont concerné un millier de femmes et ont donné lieu à 1830 verbalisations.

Au delà des chiffres, cette mesure s'est avérée contre-productive. Loin de faire disparaître le voile intégral, la loi a, dans un premier temps, «fait naître une nouvelle attitude: le niqab contestataire, estime la sociologue Agnès De Féo. Elle a attiré de nouvelles partisanes du voilement intégral et en a conduit quelques-unes à se radicaliser.»

Ce contenu a été publié le 25 janv. 2021 L’interdiction de la burqa et du niqab en Suisse aurait un effet contre-productif, estime la députée écologiste Greta Gysin.

Plus

Pour son livre Derrière le niqabLien externe, Agnès De Féo a enquêté pendant dix ans auprès de quelque 200 femmes «niqabées», pour reprendre le néologisme français, de Toulouse à la banlieue parisienne et de Lille à Bruxelles. Les femmes qu’elle a rencontrées ne correspondent pas au cliché en vogue sur les porteuses du voile intégral, celui de musulmanes soumises à leurs maris, pratiquant un islam radical.

«J’ai rencontré avant tout des célibataires, en partie converties à l’islam, confie la sociologue. Beaucoup portent le niqab dans l’espoir de rencontrer le mari de leurs rêves: pieux, si possible salafiste.» Chez ces femmes, le voile intégral ne témoigne pas nécessairement d’une pratique intense de la religion. «Leur discours religieux est souvent superficiel, leur connaissance des textes élémentaire», estime Agnès De Féo.

Les pays qui interdisent le port du voile intégral en public

La France n’est pas le seul État à avoir décidé de bannir la burqa et le niqab de l’espace public. Une loi similaire est entrée en vigueur en Belgique, en Bulgarie, au Danemark et en Autriche. Dans ce dernier État, le Parlement a aussi voté une loi interdisant aux fillettes de porter le voile dans les écoles maternelles et primaires. Mais la Cour constitutionnelle autrichienne a jugé cette loi discriminatoire en décembre dernier.

Aux Pays-Bas, le voile intégral est interdit dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics et les transports en commun, mais il reste autorisé dans la rue. En Allemagne, le port du voile a été interdit en 2017 pour les agents de l’État dans le cadre de leur fonction. Les personnes dont le visage est dissimulé ont aussi l’obligation de se découvrir en cas de vérification d’identité.

En Suisse, deux cantons interdisent déjà le port du voile intégral: le Tessin et Saint-Gall.

En dehors de l’Europe, l’Algérie a prohibé le port du niqab et de la burqa dans la fonction publique ainsi que dans les écoles, le Maroc a interdit la fabrication et la vente de burqas et la Malaisie ne permet pas à ses fonctionnaires de porter le voile intégral.

End of insertion