Visiblement, les électeurs ont estimé que la souveraineté alimentaire de la Suisse était déjà garantie. Comme ici, dans la fabrication du yogourt à la noisette. (Keystone/Gaetan Bally)

Les jeux sont faits: même si ce n’est encore qu’un calcul approximatif, l’initiative pour la souveraineté alimentaire est balayée. Elle ne récolterait que 30% d’avis favorables.

Souveraineté Carte des résultats souveraineté alimentaire

La marge d’erreur annoncée par l’Institut gfs.bern pour le compte de la SSR est de plus ou moins 2%, ça ne suffira donc largement pas pour cette initiative encore créditée de 78% de oui au début août. Au niveau des cantons, elle est d’ores et déjà refusée par 18 d’entre eux sur 26. Seuls les Romands de Vaud, Neuchâtel et Jura disent oui.

Lancée par le syndicat paysan UniterreLien externe et L’autre syndicatLien externe, l’initiative «Pour la souveraineté alimentaireLien externe. L’agriculture nous concerne toutes et tous», entendait favoriser une agriculture locale, diversifiée et durable d’un point de vue social et environnemental.

Comme l’autre initiative agricole, dite «Pour des aliments équitablesLien externe», lancée par les Verts et encore plus largement refusée, elle proposait un changement radical de la politique agricole suisse. Ici, il s’agissait de promouvoir la production indigène, d’améliorer les conditions de travail des paysans et de protéger les terres cultivables. Elle voulait également interdire l’utilisation agricole d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Les initiants affirmaient que leur texte, qui aurait introduit dans la Constitution un des plus longs articles de l’histoire de la démocratie directe en Suisse, aurait permis de renforcer le commerce sans intermédiaires entre agriculteurs et consommateurs, de garantir une nourriture saine et de développer les structures dans les zones rurales.

Le Conseil fédéralLien externe et le Parlement appelaient les citoyens à rejeter cette initiative. Ils la considéraient comme trop restrictive et portant atteinte à la compétitivité et à l’innovation du secteur agroalimentaire suisse. Ils craignaient une hausse des prix des denrées alimentaires, qui se serait répercutée sur les consommateurs. En outre, ils affirmaient que les objectifs de l’initiative sont déjà garantis par la Constitution, notamment à son article 104aLien externe sur la sécurité alimentaire, adopté par le peuple en septembre 2017.

Partie sur les chapeaux de roue dans le premier sondage (78% d’intentions favorables), l’initiative avait déjà bien perdu des plumes ces dernières semaines. Au second sondage SSR/gfs.bern, réalisé entre le 29 août et le 5 septembre, il n’y avait plus que 49% des personnes interrogées qui soutenaient encore le texte, alors que 46% le rejetaient et 5% étaient encore indécises. Au final, le résultat sera encore plus faible.

«Campagne mensongère»

Première réaction à cette débâcle, celle de Pierre-André Tombez, président de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire, qui estime qu’«on a assisté à une campagne mensongère orchestrée à coups de millions». Pour lui, l'initiative avait cinq ans d'avance. Quand on aura atteint un état de crise avancé, on reviendra aux idées du petit syndicat agricole Uniterre. «Les politiques, et notamment le PLR, devront s'en souvenir».

Pour l’UDC (droite conservatrice) Manfred Bühler, «la population a senti que ces deux initiatives agricoles allaient trop loin, même si leurs objectifs étaient louables. Certains d'entre eux devront être poursuivis, on en poursuit d'ailleurs déjà quelques-uns.»

«En acceptant l'année dernière l'article constitutionnel sur la sécurité alimentaire, un article déjà plus soft, plus équilibré, plus suisse, la population a montré qu'elle voulait aller dans cette direction, mais pas à pas, de manière progressive», a relevé le Bernois. «Elever les standards a effectivement un coût comme adapter les bâtiments au bien-être des animaux. Ce coût se répercute ensuite sur le consommateur», a conclu Manfred Bühler.

