Les populations d’abeilles ont diminué de quelque 25% en Europe depuis 1985. La Suisse compte toutefois encore 17'500 apiculteurs qui détiennent environ 165’000 colonies d'abeilles. L'un d'entre eux, Marc Latzel a documenté la vie de son élevage au travers d’un travail photographique.

Dans la vallée de Kien, dans le canton de Berne, Peter Linder a créé une station de fécondation des abeilles reines. Par une sélection rigoureuse et une insémination instrumentale, l'apiculteur élève des reines de la race carnica. Un travail documenté par le photographe et apiculteur Marc Latzel.

La naissance d'une reine Au début de la reproduction, Peter Linder enlève les jeunes larves d'une alvéole entre l'âge d'un à un jour et demi. Elles doivent ensuite être bien nourries pour pouvoir développer des reines à part entière. Les larves sont placées dans ce qu'on appelle des cupules. C'est ici que la larve est nourrie avec de la gelée royale. Toutes les larves pourraient devenir reines si on leur donne de la gelée royale.

Cadre d'élevage avec cellules de couvaison pour reines. Avant l'éclosion des reines, une séparation est placée sur chaque cellule afin que les reines ne se tuent pas entre elles. Après 16 jours, la reine éclot. L'éleveur la numérote et la marque avec de la colle colorée. La couleur indique l'année de reproduction.

Maintenant, Peter Linder remplit une louche pleine d'abeilles ouvrières, environ 100 grammes, dans les boîtes d'élevage et ajoute une reine. Il ne doit pas y avoir de bourdon mâle en dessous.

Avant que les apiculteurs intéressés par les reines n'amènent leurs colonies dans la vallée du Kien, Peter Linder vérifie la santé de ses colonies de faux-bourdons.

Dès que possible, au plus tard deux jours après l'éclosion de la jeune reine, la nouvelle population entrent dans la station d'éclosion. La reine a d'abord besoin de quelques jours pour s'orienter.

La reine commence ses vols d'accouplement à partir d'une température extérieure de 12°C. Elle s'accouple avec plusieurs faux-bourdons en vol - jusqu'à ce que sa vésicule séminale soit complètement remplie. Après une fécondation réussie, le faux-bourdon meurt. Le seul but de sa vie est de s'accoupler avec les jeunes reines au printemps.

Quelques jours après l'accouplement, la taille de la reine augmente nettement. Pendant la ponte, la reine est constamment accompagnée et nourrie intensivement par sa famille royale d'une dizaine d'abeilles ouvrières.

Une nouvelle colonie avec une reines, des œufs fécondés et une alvéole remplie de cire. Le cercle se referme.



Les vallées reculées des Alpes suisses sont le lieu idéal pour l'élevage. Grâce à l'isolement géographique, il est possible d'éviter de mélanger les races d'abeilles et d'élever des reines de race pure. Les apiculteurs viennent de loin pour faire s’accoupler leurs reines.

Une colonie d'abeilles se compose d'abeilles ouvrières, de mâles appelés faux-bourdons et d'une seule reine. Selon les saisons, la colonie compte 5’000 à 40’000 insectes. La reine ressemble beaucoup aux ouvrières, bien qu'elle soit un peu plus grande et plus longue.

Sans la reine, les abeilles ne peuvent survivre. La mère de toutes les abeilles est une véritable machine qui pond tout le temps des œufs. Ses gènes, ainsi que ceux des faux-bourdons qui s'accouplent avec elle, déterminent le comportement de sa colonie: docile ou agressive, productive ou non, résistante aux maladies ou vulnérable.

Une reine abeille vit de deux à cinq ans. Elle gouverne sa colonie avec les phéromones ou les «parfums» qu'elle libère. Chaque abeille sait donc à quelle ruche elle appartient et à quelle tâche elle doit s'atteler. Les phéromones influencent également l'impulsion sexuelle des faux-bourdons.

En été, les ouvrières travaillent pendant toute la durée de leur vie, de six à huit semaines. Elles nettoient d'abord la ruche, nourrissent les larves et la reine, et construisent de nouveaux rayons. Plus tard, elles défendent la ruche et passent le reste de leur vie à récolter du nectar, du pollen et de l'eau, devenant de véritable productrices de miel. Épuisées, elles meurent habituellement quelque part en dehors de la ruche, tout comme des milliers d'autres abeilles de la colonie meurent chaque jour.



Les ruches d'élevage sont strictement contrôlées. Avant de les placer en forêt, les apiculteurs doivent s'assurer qu'elles ne contiennent pas de faux-bourdons d'autres races.

