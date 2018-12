Droits d’auteur

La protection des salaires, une question centrale? 27. décembre 2018 - 09:10 L’accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l’Union Européenne sera le grand dossier politique du début de l’année 2019. La protection des salaires au travers des mesures d’accompagnement constitue l’un des principaux points de discorde. L’impact de ses mesures serait toutefois surestimé, selon Avenir Suisse. Le débat sur l’accord-cadre institutionnel accorde trop d’importance à la question des travailleurs détachés, selon Avenir Suisse. Les travailleurs de courte durée ne mettent pas la pression sur les salaires suisses, estime le laboratoire d’idées. Les syndicats ne partagent pas cette analyse, estimant qu’une suppression des mesures d’accompagnement serait catastrophique. La règle des huit jours pour annoncer un travailleur détaché est la principale pierre d’achoppement dans les discussions entre la Suisse et l’Union Européenne, analyse le journaliste de la Radio Télévision Suisse (RTS) Rouven Gueissaz.