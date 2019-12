(sda-ats)

En Suisse, le passage à la nouvelle année est l’occasion de faire la fête entre amis, autour d’un copieux repas et de champagne, et d’aller ensuite admirer de pétaradants feux d’artifice. Mais qu’en est-il des autres pays du monde? Voici un tour d’horizon des coutumes et traditions les plus étonnantes de la Saint-Sylvestre.

Quelques amis, la famille ou les voisins, une bonne table, du champagne et des feux d’artifice. Voilà généralement la recette du réveillon de Nouvel An en Suisse. Rien de très singulier ni de follement original. Or il en va autrement dans de nombreux pays du globe. Et nul besoin de parcourir des milliers de kilomètres: parfois, les traditions les plus loufoques se trouvent chez nos voisins les plus proches.

Italie

À minuit, les Italiens ont pour habitude de déguster le «cotechino e lenticchie», un plat traditionnel à base de saucisses et de lentilles censé porter bonheur. Manger des aliments de forme arrondie apporte prospérité et bonne fortune.

A Naples, il existe une tradition plus étrange encore, qui tend cependant à disparaître. Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, les habitants se débarrassent des objets dont ils n’ont plus besoin en les jetant par les fenêtres, en signe de vie nouvelle. Mieux vaut donc ne pas se promener dans les rues à ce moment-là…

Allemagne

Si certains lisent dans le marc de café, les Allemands, eux, lisent dans le plomb fondu. Cette coutume consiste à faire fondre du plomb sur le feu, puis à le jeter dans de l’eau froide. Apparaissent alors d’étranges formes qu’il convient d’interpréter avec des messages positifs pour l’année à venir.

Espagne

Les Espagnols commencent l’année de manière fruitée. A minuit, lorsque l’horloge ou les cloches de l’église se mettent à sonner, ils doivent ingurgiter à chaque coup un grain de raisin. Celui qui réussit ce défi obtiendra pour les douze mois à venir bonheur et prospérité. Ce sont les vignerons d'Alicante (sud-est de l'Espagne) qui ont initié cette tradition en 1909 afin de remédier au surplus de production de raisins cette année-là.

Ecosse

En Écosse, mais aussi en Irlande du Nord, une ancienne coutume appelée le «first footing» dit que le «premier pied», c’est-à-dire la première personne, à franchir le seuil de la maison déterminera si la nouvelle année sera empreinte de bonheur ou de malheur. Le «first footer» se doit d’entrer à minuit pile, toujours du pied droit et jamais les mains vides. Si vous vivez en Ecosse, soyez attentifs à qui vous invitez chez vous le premier de l’an!

Danemark

Attention aux oreilles! Au Danemark, il est de coutume de jeter toute la vaisselle usagée et cassée durant l'année écoulée sur le seuil des maisons de vos amis. Un grand amas d'assiettes et de verres brisés devant votre porte est le signe que vous êtes apprécié en tant qu'ami.

Belgique

Le soir du réveillon, les Belges mangent une choucroute composée de chou, de saucisses, de pommes de terre et de lard, le tout arrosé de quelques centilitres de bière. Mais attention, il est nécessaire de déguster ce plat traditionnel en tenant fermement dans sa main une pièce de monnaie afin de s'assurer la sécurité financière pour l'année à venir.

Angleterre

En Angleterre, sortir de sa maison après minuit en n’ayant pas pris soin de mettre dans ses poches une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon est signe de malchance. Ces éléments symbolisent l'argent, la nourriture et la chaleur, qui seront abondants pour la nouvelle année, sous réserve de respecter le rituel.

Croatie

La Croatie est bordée par la mer Adriatique. Pourtant, vous ne trouverez au menu du réveillon ni homard, ni crabe. Ces deux crustacés sont considérés comme portant malheur du fait qu'ils se déplacent à l'envers. Toute volaille est également proscrite car elle pourrait s'envoler avec la chance.

Pologne

Les Polonais qui souhaitent s'attirer la bonne fortune pour les mois à venir gardent dans leur porte-monnaie deux ou trois écailles de la carpe qu'ils ont dégustée pendant le souper du réveillon. La carpe est l'un des poissons les plus prisés dans le pays notamment au moment des fêtes de fin d'année. Mais gare aux odeurs… !

Il n’y a bien sûr pas qu’en Europe que l’on trouve des traditions décalées. Les autres continents ne sont pas en reste, comme l’atteste ce bref voyage autour du monde.

Russie

A minuit, les Russes boivent une «coupe à vœux». Après avoir pris soin d’écrire leurs vœux sur un petit morceau de papier, ils les brûlent et versent les cendres dans leur boisson. Il faut ensuite avaler ce breuvage dans la minute pour espérer voir son vœu se réaliser dans l’année.

Chili

Au Chili, les fêtes de fin d’année sont le moment propice pour trouver l’âme sœur. Les jeunes filles célibataires revêtent des sous-vêtements de couleur jaune vif qui sont sensés leur assurer un mariage dans l’année.

Japon

Durant tout le mois de décembre, les Japonais s’adonnent à un grand nettoyage de purification de leur maison. Ils ornent pour l’occasion leurs demeures de décorations symboliques telles que le «shimenawa», un porte-bonheur, et le «kadomatsu», une offrande constituée de gâteaux de riz et d'une petite orange amère. Peu avant minuit retentissent les 108 coups de gong. Les familles se rendent alors au temple puis vont se coucher afin de pouvoir admirer ensemble le premier lever de soleil de la nouvelle année.

Brésil

Les Brésiliens se rendent sur les plages du pays. Les plus courageux essaieront de sauter par-dessus sept vagues en formulant sept vœux qui, s’ils réussissent, seront exaucés dans l’année. C’est également l’occasion de faire aux divinités des offrandes de fleurs et de bijoux qui sont jetées à la mer. Sur la célèbre plage de Copacabana, des milliers de personnes se rassemblent vêtues de blanc afin de chasser les mauvais esprits.

Que vous fêtiez la Saint-Sylvestre de manière originale ou plus sage, SWI swissinfo.ch vous souhaite une merveilleuse nouvelle année!

