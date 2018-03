L'Institut Paul Scherrer fête ses vingt ans

Ce contenu a été publié le 25 août 2008 13:46 25. août 2008 - 13:46

Le plus important centre de recherche public de Suisse fête sa majorité en grande pompe lundi à Villigen (Argovie) en présence du président de la Confédération Pascal Couchepin et plus de 200 invités triés sur le volet.

L'Institut Paul Scherrer (PSI) est né en 1988 de la fusion de l'Institut suisse de physique nucléaire (SIN) et de l'Institut fédéral de recherche sur les réacteurs (EIR). Le centre concentre aujourd'hui ses recherches sur les énergies alternatives, les matériaux et l'oncologie.



Le plus grand projet en développement est actuellement un laser à électrons libres, le XFEL. Cet instrument produit des rayons X très brillants qui permettront d'analyser le comportement de molécules lors de réactions chimiques.



Les chercheurs espèrent en tirer de nouvelles applications en médecine, dans la recherche environnementale ou en électronique. Le projet est en phase pilote et doit encore prouver sa faisabilité technique d'ici 2010.



Le PSI développe, construit et exploite des installations de recherche et les met à disposition des chercheurs du monde entier. L'institut emploie 1300 personnes et dispose d'un budget annuel d'environ 260 millions de francs.

