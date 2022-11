Un nouveau canal de communication pour maintenir le lien avec la diaspora

Lors de la pandémie de Covid-19 par exemple, une application comme SwissInTouch aurait permis aux ambassades d'informer rapidement de nombreux et nombreuses Suisses de l'étranger. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lance «SwissInTouch», sa nouvelle application pour les Suisses de l’étranger. Elle doit faciliter les échanges et permettre aux services consulaires de transmettre des informations plus rapidement à la diaspora suisse.

24 novembre 2022

Johannes Matyassy est le directeur de la Direction consulaire du DFAE. Ses services ont élaboré et développé l’application SwissInTouch. Quelle sera la valeur ajoutée de cet outil pour les Suisses de l’étranger? Pourquoi paraît-il maintenant? Que peut-on en attendre? L’ambassadeur a répondu à nos questions.

swissinfo.ch: Comment est venue l’idée de concevoir cette application?

Johannes Matyassy: Pour le comprendre, il faut revenir quelque peu en arrière. En septembre 2019, nous avons lancé l’application Travel Admin. Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté en mars 2020, l’application a connu un véritable boom: le besoin d’obtenir rapidement des informations durant cette période incertaine, en particulier lors de l’opération de rapatriement organisée par la Confédération, a été très important.

Nos ambassades sont en contact régulier avec les Suisses de l’étranger, par exemple via des newsletters régulières ou les réseaux sociaux. Nous avons néanmoins constaté qu’il manquait un canal de communication qui permette de leur transmettre rapidement et efficacement des informations officielles importantes. Et ce, directement sur leur smartphone, un outil devenu aujourd’hui quasiment indispensable. SwissInTouch vient donc combler cette lacune.

Quelles rubriques SwissInTouch comporte-t-elle?

Les Suisses de l’étranger bénéficient déjà d’une très bonne offre en matière d’informations, notamment en ce qui concerne l’actualité. Nous aimerions donc plutôt nous concentrer sur trois grands axes, à savoir la découverte, le conseil et le contact tant avec la représentation à l’étranger qu’avec la centrale à Berne. L’application contient aussi bien entendu les informations que la Suisse officielle souhaite transmettre aux Suisses de l’étranger.

Qui se charge d’alimenter le contenu?

D’une part le comité de rédaction, rattaché à la Direction consulaire du DFAE à Berne, et d’autre part les représentations à l’étranger. Celles-ci disposent déjà d’outils pour communiquer avec les Suisses de l’étranger, comme les newsletters dont je parlais précédemment, qu’elles peuvent désormais intégrer à l’application.

Nous sommes conscients du fait qu’au début, le contenu sera principalement fourni par Berne. Mais nous sommes aussi convaincus qu’avec le temps les représentations se rendront compte de l’utilité de l’application et l’alimenteront.

Allez-vous encourager les représentations diplomatiques dans ce sens?

Absolument. Il s’agit d’un outil qui permettra de renforcer les échanges avec la communauté des Suisses de l’étranger.

Lors des séances d’information, nous avons présenté le produit à nos représentations et leur avons expliqué les avantages de cette application ainsi que nos attentes. Bien que les représentations n’aient pas l’obligation d’utiliser l’application – il ne s’agit qued’une recommandation de notre part – les réactions ont été globalement positives.

Est-il prévu que des communautés d’utilisateurs et utilisatrices voient le jour sur l’application?

Pas à l’heure actuelle. Le but n’est pas de lier les personnes entre elles, mais bien de leur fournir un lien avec la Suisse. Dans cette perspective, nous sommes ouverts au développement de partenariats qui permettent de doper le contenu de SwissInTouch, par exemple avec l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) ou encore swissinfo.ch.

La découverte est l’un des trois axes proposés sur l’application. S’il paraît simple de l’alimenter depuis Paris, cela semble beaucoup moins évident depuis le Bénin par exemple.

C’est vrai. C’est la raison pour laquelle nous invitons les représentations à publier une information par semaine au minimum. D’ici quelques mois, nous évaluerons la situation pour voir si ce rythme est tenable.

En quelles langues est-elle disponible?

L’application est disponible en français, allemand, italien et anglais. Mais les représentations peuvent également publier du contenu dans les langues locales, y compris celles dont l’alphabet n’est pas latin.

Comment faites-vous la promotion de SwissInTouch?

Du côté des utilisateurs et utilisatrices, nous profiterons de leur inscription dans les ambassades et les consulats pour les informer de l’existence de l’application et de ce qu’elle peut leur apporter. Le DFAE accorde beaucoup d’importance à ce nouvel outil et le promeut via différents canaux, que ce soit via notre communiqué de presse, un article dédié à cette nouvelle app sur notre site internet ou encore au travers d’une campagne sur les réseaux sociaux. Notre slogan est: La Suisse en poche! Nous allons également la promouvoir auprès des associations nationales de clubs suisses de l’étranger.

Nous comptons également sur nos représentations pour assurer la promotion dans leurs pays respectifs.

Quels sont vos objectifs en termes de téléchargements?

Nous ne nous sommes pas fixés d’objectifs concrets pour l’heure. Nous procédons généralement ainsi: dans un premier temps nous mettons nos outils à disposition et nous faisons un premier bilan après quelques mois. Si besoin, nous procédons à d’éventuels ajustements. En fonction des retours que nous aurons obtenus, la nouvelle application sera donc sans doute amenée à évoluer.

Quel a été le coût de développement de SwissInTouch?

Environ 500'000 francs suisses, soit moins d’un franc par Suisse de l’étranger. Au sein de l’administration fédérale, plusieurs personnes ont travaillé sur le projet. L’équipe principale est composée de 6 collaboratrices et collaborateurs. Quant à la maintenance, elle est effectuée par JLS, un partenaire externe.

Contenu externe J’ai à cœur d’être à l’écoute des Suissesses et des Suisses de l’étranger. Dank der neuen App #SwissInTouch wird dies ab sofort noch einfacher. Es ist die digitale Verbindung zwischen den Auslandschweizern und dem @eda_dfae. — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) November 24, 2022

