Sortir à Zurich coûte cher, spécialement si l'on achète de nouveaux habits pour l'occasion. (Keystone/Ennio Leanza)

L'endroit le plus cher pour dîner? Pour voir un film? Pour rentrer en taxi? C'est Zurich, qui se trouve plusieurs fois à la première place d’un classement mondial des prix et du niveau de vie.

Dans son étude annuelleLien externe sur les prix dans le monde, la Deutsche Bank compare plus de 50 villes. Cette année, Zurich remporte la palme de la qualité de vie, reléguant la capitale néo-zélandaise Wellington au deuxième rang.

Zurich s'est également classée première dans le «Cheap Date Index» de l'enquête, qui calcule le prix de billets de cinéma, des sodas, d'un repas simple, de quelques bières et de trajets en taxi pour deux. A Zurich, cela coûte 203 $, ce qui en fait «de loin l'endroit le plus cher pour sortir à un rendez-vous». Suivent ensuite Oslo (164 $), Copenhague (158 $), Helsinki (151 $) et Tokyo (148 $). A l'autre bout du classement, cinq rendez-vous au Caire coûtent le même prix qu’un seul à Zurich.

Dès qu’il est question de choses qui peuvent entrer en ligne de compte lors d’une sortie en soirée, Zurich est soit la ville la plus chère, soit dans le trio de tête.





Chaussures de sport (1ère place)

151 $

Pour une paire de basket d’une marque connue comme Adidas ou Nike, c’est à Zurich que les acheteurs peuvent s’attendre à dépenser le plus: 151 $. La même paire coûterait 133 $ à Copenhague (2e), 102 $ à Londres (17e), 90 $ à Moscou (34e) et 82 $ à Madrid (43e).

Jeans Levi’s (1ère place)

120 $

Une fois de plus, Zurich est en première position pour une paire de jeans Levi’s. Pour comparaison, un 501 s’achèterait 101 $ à Paris (7e) et 88 $ à Rome (16e). Aux Etats-Unis, patrie du fameux jeans, les prix varient fortement selon les régions: 74 $ à San Francisco (28e), 56 $ à New York (39e) et 50 $ à Chicago et Boston (45e).



Ticket de cinéma (1ère place)

19 $

A titre de comparaison, un ticket d’entrée pour voir le même film coûterait entre 16 et 17 $ à Londres (2e) ou New York (3e).

Trajet de 8 km en taxi (1ère place)

38 $

Le prix d'un taxi à Zurich est beaucoup plus élevé qu'à Amsterdam (2e) ou Tokyo (3e), où l'on peut parcourir la même distance pour environ 28 $. Le même trajet est deux fois moins coûteux à San Francisco ou New York (16e) où l’on payera 19 $. Le prix descend à 11 $ à Lisbonne (34e) et même à 5 $ à Mexico (49e).

Repas sans prétention dans un bistrot (1ère place)

72 $

A un tel prix, on pourrait penser qu’il ne s’agit pas d’un petit repas sans prétention. La même pitance coûtera nettement moins dans les deux autres villes figurant sur le podium, soit 65 $ à Oslo (2e) et 59 $ $ Hong Kong (3e). Quant aux deux grandes capitales germanophones, Berlin et Vienne (31e), elles servent un repas comparable pour 33 $.

Repas dans un restaurant italien (2e place)

110 $

Seule New York, où l’on payera 118 $ pour repas dans un restaurant italien de bon standing, est plus cher que Zurich. Et en Italie? Le prix sera 87 $ à Milan (13e), mais descendra à 66 $ à Rome (26e).

Coupe homme chez le coiffeur (3e place)

41 $

Seuls les coiffeurs de Copenhague (1ère) et d’Oslo (2e) coûtent plus cher, avec respectivement des coupes à 48 et 45 $. La même coupe revient à 28 $ à Boston et New York (12e) et à 14 $ à Shanghai (34e).

Robe d’été (2e place)

67 $

Les femmes de Zurich et de Dubaï payent le deuxième prix le plus élevé pour une petite robe d’été d’une chaîne comme Zara ou H&M. C’est en fait à Ryad, qu’elles payeront le plus en déboursant 68 $. La même robe coûterait 50 $ à Moscou (10e), 38 $ à Stockholm (41e) et 32 $ à Madrid (48e). De manière générale, les vêtements coûtent 25% de plus en Suisse qu’en France, Italie et Allemagne.

Escapade du week-end (3e place)

2104 $

Pour un prix de 2706 $, Milan est de loin la ville la plus chère pour un week-end, tandis que Copenhague arrive juste devant Zurich, pour une toute petite différence de 4 $. Pour arriver au total, la Deutsche Bank a calculé deux nuits dans un cinq étoiles, deux repas au bistrot, deux repas dans un bon restaurant, la location d’une voiture pour deux jours, deux cannettes de bière, quatre litres de soda et un peu se shopping (une paire de jeans et une paire de baskets).

Cependant, Zurich n'est plus le leader en matière de salaires mensuels après impôts ou de revenu disponible après loyer. La métropole suisse a été devancée par San Francisco, où le salaire moyen est de 6’526 $, contre 5’896 $ pour Zurich. Le revenu disponible à Zurich est de 4’626 $, comparativement à 4’710 $ à San Francisco.

Et qu’en est-il des biens et services qu’il faut payer chaque mois? Ce graphique montre à quoi ressemble le budget moyen d’un foyer suisse typique:

(Kai Reusser / swissinfo.ch)







(Traduction de l'anglais: Olivier Pauchard), swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line