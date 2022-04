Les Suisses prennent à nouveau le large

© Keystone / Christian Beutler

L’émigration suisse a de nouveau augmenté en 2021, alors que la pandémie de coronavirus y avait mis un frein en 2020. Les Suisses de l’étranger s’internationalisent également de plus en plus: 75% possèdent désormais plusieurs nationalités.

Selon les derniers relevésLien externe de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur les Suisses de l’étranger, le nombre d’Helvètes vivant hors des frontières a augmenté l’an dernier de 1,5% par rapport à 2020. Ils et elles sont désormais 788'000 inscrits et inscrites auprès d’une représentation consulaire.

Par rapport à 2020, les effectifs ont augmenté en Europe (+2,2%), en Asie (+0,7%), en Océanie (+0,6%) et en Amérique (+0,2%), mais ont diminué en Afrique (-0,6%).

Depuis plus de trente ans, le solde migratoire de la population suisse est négatif, c’est-à-dire que les citoyens et citoyennes possédant le passeport à croix blanche sont plus nombreux à quitter leur pays d’origine qu’à y revenir. En 2020, la pandémie de coronavirus a toutefois massivement freiné les expatriations suisses. Les départs ont diminué, tandis que les arrivées ont augmenté, réduisant le solde migratoire à -279 personnes.

De nouveau plus de départs en 2021

En 2021, avec une situation sanitaire plus apaisée, 28'700 personnes ont quitté la Suisse et 22'300 y sont entrées. Le solde migratoire s’établit ainsi à -6431 individus. Un chiffre qui se situe toutefois au-dessous de la moyenne des années précédentes.

«Si la progression avait été identique à celle des années précédentes, on serait déjà à plus de 800'000 Suisses de l’étranger, soit plus d’un-e Suisse sur dix», souligne Ariane Rustichelli, directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger.

«C’est un avantage pour notre petit pays d’avoir autant de Suisses à l’étranger, car ces personnes jettent des ponts entre les cultures. Elles sont capables d’expliquer la réalité suisse, notamment les décisions politiques», poursuit Ariane Rustichelli.

Multiculturalité rime avec plurinationalité

La diaspora suisse est hautement plurinationale. En effet, les trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent au moins une autre nationalité. Cela représente 590'500 personnes.

Depuis 2017, le nombre de Suisses ayant plusieurs passeports a progressé de 5,3%. C’est sur le continent américain que la proportion des plurinationaux est la plus élevée. L’Amérique du Sud bat tous les records en la matière, avec, dans certains pays comme le Chili ou l’Argentine, plus de 90% de citoyennes et citoyens suisses possédant une ou plusieurs autres nationalités.

L’Europe toujours en tête

La majeure partie des Suisses de l’étranger vit en Europe, soit 501'600 personnes (64%). Le quinté de tête reste le même depuis plusieurs années: France (203'900 personnes), Allemagne (96'600 personnes), Italie (50'500 personnes), Royaume-Uni (38'900 personnes) et Espagne (25'100 personnes). Parmi ces pays, la plus forte progression est constatée au Royaume-Uni, qui enregistre 3% de Suisses de l’étranger de plus par rapport à 2020.

286’300 ressortissantes et ressortissants suisses sont établis sur les autres continents. Les plus grandes communautés hors d’Europe se trouvent aux États-Unis, (81’800 personnes), devant le Canada (40’800), l’Australie (25’800) et Israël (22’100).

Les séniors s’expatrient le plus

Si le Portugal ne compte qu’un petit nombre d’Helvètes, l’accroissement constaté en 2021 a été l’un des plus élevés parmi les pays européens (+14,1%), passant de 4700 en 2020 à près de 5400 en 2021. Le pays lusophone est particulièrement apprécié des retraités venant d’autres pays européens, qui y bénéficient de généreux avantages fiscaux.

Comme en 2020, l’évolution parmi les différentes classes d’âge est d’ailleurs plus marquée chez les séniors. Ils et elles ont été 2,7% de plus à s’expatrier par rapport à 2020.

Le nombre de Suisses de l’étranger augmente dans toutes les catégories d’âge et se répartit comme suit: 21,1% ont moins de 18 ans, 56,4% sont âgé-es de 18 à 64 ans et 22,5% ont 65 ans ou plus. Les femmes (54,1%) sont un peu plus nombreuses que les hommes à avoir opté pour l’expatriation l’an dernier.

