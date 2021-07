«SWI plus», l'application pour les Suisses de l'étranger

swissinfo.ch

«Chères Suissesses et chers Suisses de l'étranger...»: c'est par ces mots que débute notre lettre d'information quotidienne en provenance de Suisse. Avec l'application «SWI plus», elle vous est livrée chaque jour sur votre smartphone.

Ce contenu a été publié le 05 juillet 2021 - 15:52

L'application SWI plus permet de se tenir au courant de manière compacte de l'actualité de la Suisse.

Retrouvez quotidiennement sur 📱SWI plus📱 un résumé de l'actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

Nos journalistes scrutent pour vous les principaux médias et réseaux sociaux en Suisse, trient les informations à ne pas manquer - surtout lorsque l'on vit à l'étranger - et vous livrent, tous les jours à 17 heures (heure locale) sur l'application SWI plus, une compilation brève et adaptée de l'actualité.

SWI plus et sa newsletter «Aujourd'hui en Suisse» vous offrent deux services:

une lettre d’information quotidienne offrant un aperçu rapide de l'actualité en Suisse;

des «débats» qui permettent d'échanger entre Suisses de l'étranger et/ou avec la rédaction de Swissinfo.ch.

Nous sommes impatients que vous nous lisiez!