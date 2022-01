SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

SWI swissinfo.ch a été certifiée pour son journalisme transparent et professionnel, selon les normes de la Journalism Trust Initiative (JTI).

SWI swissinfo.ch s'engage à pratiquer un journalisme crédible et à lutter contre les fake news. Un journalisme digne de ce nom doit pouvoir être clairement identifié, par des humains et des algorithmes. Afin de rétablir la confiance, les critères de qualité et d'indépendance doivent être transparents et vérifiables.

Plus de 120 experts et entités, dont Reporters sans frontières (RSF), l'Union européenne de radio-télévision (UER) et l'Agence France Presse (AFP), ont contribué à la définition de la norme JTI qui a vu le jour fin 2019. SWI swissinfo.ch est certifiée depuis mi-2021.

La certification JTI va au-delà de la simple reconnaissance d'organes de presse dignes de confiance. L'application web du JTI permet aux médias de vérifier la transparence et l'intégrité de leurs processus éditoriaux, et de divulguer et défendre les résultats.

Collectivement, le certificat JTI a le pouvoir de promouvoir un journalisme et des sources d'information dignes de confiance et de faciliter les efforts de lutte contre la désinformation.

Le certificat JTI décerné à SWI swissinfo.ch est disponible sur le site web du JTILien externe. Le certificat a été attribué en juillet 2021 à la suite d’un audit réalisé par Deloitte Australie.