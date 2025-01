Une sage-femme suisse répond à l’appel à l’aide de Gaza

L’hôpital de campagne de Rafah a été mis en place en mai 2024 par le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge palestinien et douze Sociétés nationales de la Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge suisse. Cet hôpital de 60 lits fournit des soins chirurgicaux d’urgence, des soins obstétriques/gynécologiques, maternels et néonatals, ainsi que des soins pédiatriques. Il dispose également d’un service de soins ambulatoires. Il assure également la prise en charge d’un grand nombre de blessés et les opérations de triage.

La guerre à Gaza a éclaté après que des combattants du Hamas ont tué quelque 1200 personnes dans le sud d’Israël et en ont enlevé 251 autres le 7 octobre 2023. Israël a riposté par des bombardements massifs et une invasion terrestre. Début décembre 2024, près de 45’000 personnes avaient été tuées à Gaza et plus de 100’000 blessées, selon les chiffres du ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Sur les 36 hôpitaux qui desservaient les deux millions d’habitantes et d’habitants de Gaza avant la guerre, dix-sept sont encore partiellement fonctionnels, d’après l’Organisation mondiale de la santéLien externe.