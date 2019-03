Dans le camp du oui, on retrouve toujours les sympathisants du Parti socialiste (gauche) et des Verts (écologistes), de même qu’une courte majorité des Vert’libéraux (centre-droite). En revanche, l’initiative convainc de moins en moins l’électorat des partis bourgeois. Plus de 50% des partisans de l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) comptent voter non, une tendance qui dépasse les 70% chez les sympathisants du Parti libéral-radical (PLR, droite libérale) et du Parti démocrate-chrétien (centre-droite). La chute des intentions de votes favorables entre décembre et janvier «est donc principalement due à un fléchissement du soutien du centre-droite, suite aux mots d’ordre des partis bourgeois», constate gfs.bern.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Recul de l'initiative contre le mitage du territoire Marie Vuilleumier 30. janvier 2019 - 06:00 Les Suisses ne semblent plus convaincus par l’initiative contre le mitage du territoire, en votation populaire le 10 février. Le deuxième sondage SSR indique que 49% des personnes interrogées envisagent de refuser le texte. L’initiative contre le mitage du territoire séduit de moins en moins les Suisses. Si le vote du 10 février prochain s’était déroulé à la mi-janvier, le texte aurait été refusé par 49% des votants, selon le deuxième sondage mené par l’Institut gfs.bern pour le compte du diffuseur national SSR (dont fait partie swissinfo.ch). 47% des personnes interrogées auraient voté pour et 4% se disent encore indécises. Cette enquête est un instantané qui mesure les intentions de vote à un moment précis. La campagne bat son plein et les avis peuvent encore changer d’ici le 10 février. Un premier sondage mené en décembre montrait une large adhésion à l’initiative contre le mitage du territoire, avec 63% de réponses favorables. Ce recul s’explique par une évolution importante de «l’état de formation de l’opinion de l’électorat», relève gfs.bern. Les intentions de vote se sont raffermies, deux tiers des sondés affirment désormais avoir une opinion tranchée, alors que seule la moitié semblait sûre de son choix en décembre. Désormais, 37% des personnes interrogées se disent «résolument contre» l’initiative et 31% «absolument pour». Une tendance qui se retrouve dans les trois régions linguistiques, même si le Tessin présente encore une faible majorité favorable au projet (51%). Une nette tendance vers le non se dessine également dans les zones rurales, où les conséquences de l’initiative se feraient plus directement sentir. Dans le camp du oui, on retrouve toujours les sympathisants du Parti socialiste (gauche) et des Verts (écologistes), de même qu’une courte majorité des Vert’libéraux (centre-droite). En revanche, l’initiative convainc de moins en moins l’électorat des partis bourgeois. Plus de 50% des partisans de l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) comptent voter non, une tendance qui dépasse les 70% chez les sympathisants du Parti libéral-radical (PLR, droite libérale) et du Parti démocrate-chrétien (centre-droite). La chute des intentions de votes favorables entre décembre et janvier «est donc principalement due à un fléchissement du soutien du centre-droite, suite aux mots d’ordre des partis bourgeois», constate gfs.bern. La seconde vague d’enquête «SRG Trend» sur les votations du 10 février 2019 a été réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 16 et le 23 janvier 2019. Le sondage a été mené auprès de 4699 titulaires du droit de vote sélectionnés de manière représentative. La réflexion portant sur les résultats doit inclure une fourchette d’incertitude statistique comprise entre ±2,7 points de pourcentage. Au niveau des arguments, une majorité de l’électorat est encore convaincue que le mitage défigure le paysage suisse et aura un impact négatif sur les générations futures (+ de 60%). Par contre, une large partie des personnes sondées (56%) estime que la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire lutte déjà efficacement contre le mitage et considère que l’initiative conduirait à une hausse des loyers (54%). Les intentions de vote et la tendance sont favorables au rejet du texte, un non le 10 février «semble prévisible», conclut gfs.bern.