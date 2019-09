La nouvelle application est plus conviviale et contient davantage d'informations que l'ancienne mouture. Bon voyage!

Les Suisses accomplissent quelque 15 millions de voyages chaque année. Et les Suisses qui vivent à l’étranger effectuent eux aussi des déplacements. Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) lance une nouvelle App gratuite qui regroupe tout ce qui est nécessaire pour la préparation d’un voyage, le voyage en tant que tel et les éventuels cas d’urgence.

Ai-je tout ce dont j'ai besoin pour mon voyage? Que faire si je perds mon passeport à l'étranger? Qu'en est-il de la situation sécuritaire dans le pays où j'aimerais me rendre? C’est à ce genre de questions – et à bien d’autres encore – que répond l’App «Travel Admin App», que le DFAE a lancée samedi à l’aéroport de Zurich.

«L'App est un support pour les voyageurs, qu'il s'agisse de Suisses résidant en Suisse ou à l'étranger», affirme l'ambassadeur Johannes Matyassy, directeur de la Direction consulaire. Avec l'aide de l'application, on peut se préparer au voyage de manière optimale. Et si quelque chose devait survenir pendant le voyage, elle permet de trouver rapidement les contacts utiles.»

L'application offre des checklists de voyage et la possibilité de stocker une copie de tout document utile: passeport, plans de voyage, police d'assurance… Il est également possible d’y trouver les numéros d'urgence dans le pays hôte et les adresses des ambassades et consulats.

Les Suisses font partie des plus grands voyageurs au monde.

Localisation d’un simple geste

En cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attentat à l'étranger, la première question est toujours de savoir si des citoyens suisses font partie des victimes. «Si les voyageurs utilisent cette application, nous sommes en mesure d'offrir nos services d'urgence plus efficacement», souligne Johannes Matyassy. Il est aussi possible d’enregistrer et de mettre à jour sa position d’un simple geste (presser un bouton).

Mais cela n'a rien à voir avec «Big Brother is watching you», rassure l'ambassadeur. Chaque utilisateur est libre de communiquer ou non sa position. Cependant, s’il n’est pas possible de localiser la personne, l'application est de peu d'utilité dans une situation d'urgence.

«Travel Admin» remplace l'ancienne application «itineris». L'idée qui sous-tend la nouvelle application «n'est pas fondamentalement nouvelle», relève Johannes Matyassy. Cependant, compte tenu des progrès technologiques, il était temps de remplacer «itineris» et d'exploiter les nouvelles possibilités technologiques.

Partenariat avec UBS et swissinfo.ch

En plus d'élargir la gamme de services, «Travel Admin» est plus facile à utiliser et travaille avec «deux partenaires utiles», explique Johannes Matyassy. Les utilisateurs y trouveront des informations sur les voyages et l'argent fournies par le géant bancaire suisse UBS et ils auront directement accès aux dernières nouvelles de swissinfo.ch en dix langues.

Ces deux partenaires ne sont pas des sponsors, précise encore l'ambassadeur: «Ils n’ont pas investi d’argent dans l’App».

Le DFAE va-t-il poursuivre le développement de l'application et des services aux voyageurs? «Pour l'instant, nous espérons simplement que de nombreux voyageurs utiliseront ces services», répond Johannes Matyassy. Mais à l'avenir, on pourrait imaginer que plus de partenaires du secteur privé soient impliqués. «Mais je ne veux encore rien anticiper», avertit le diplomate.

L’App «Travel Admin» peut être téléchargée gratuitement sur l'Apple Store ou sur Google Play.



(Traduction de l'allemand: Olivier Pauchard)

