Die Volksinitiative ist das populärste Instrument der schweizerischen Direktdemokratie. Doch es gibt zahlreiche unsichtbare Hürden, die den Zugang erschweren. Was braucht es alles, damit eine Initiative erfolgreich sein kann? Über diese Frage brüteten Initianten, Verfassungsrechtler und Kampagnenprofis zusammen mit dem Publikum in Zürich.

Von der anfänglichen Idee bis zur finalen Abstimmung ist es ein weiter und hürdenreicher Weg. Was braucht es für eine erfolgreiche Initiative?

Die wichtigste Voraussetzung steht ganz am Anfang des Prozesses: Eine zündende Idee, die in tiefster Überzeugung wurzelt und die Leute anspricht. Es erfordert aber auch Chuzpe, Kreativität, Idealismus, Opferbereitschaft und viel Schnauf.

Das "feu sacré" loderte auch in Armin Capaul, dem Vater der Hornkuh-Initiative. Der heitere und alles andere als wortkarge Bergbauer mit grauem Langbart und kariertem Woll-Käppi erklärte dem urbanen Publikum, dass es gar nie seine Absicht war, eine Initiative zu starten. Behörden und Politik wollten von seinem Ansinnen nichts wissen. Mangels Optionen fasste er kurzerhand den Entschluss, eine Initiative zu starten.

Die Bundeskanzlei teilte dem wackeren Einzelkämpfer mit, dass er sein Vorhaben nicht im Alleingang meistern könne, sondern dafür ein Komitee bestehend aus 7 bis 27 stimmberechtigten Personen brauche. So reiste er landauf, landab auf der Suche nach Verbündeten, bis er schliesslich ein buntes Komitee von 16 Personen aus 15 verschiedenen Kantonen beisammenhatte.

Eine fleissige und verlässliche Entourage ist absolut zentral bei der Lancierung einer Initiative. Denn hinter dem Prozess steht viel handwerkliche und zumeist ehrenamtlich verrichtete Arbeit, die Manpower erfordert: Die Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs, das Sammeln von Unterschriften, Strassenaktionen, interne und externe Vernetzungsarbeit, Erstellen von Konzepten, Medienarbeit, Anwesenheit auf Podien, usw.

Auch Daniel Straub, Urheber der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, baute sich ein Netzwerk auf. Ohne dieses "Initiativmanagement" als Schaltzentrale der Bewegung wäre er auf verlorenem Posten gewesen. Er band diese Leute ganz nahe an sich und schaute zu ihnen wie zu seiner Familie, wie er auf dem Podium betonte.

Hat man die nötigen 100'000 Unterschriften binnen 18 Monaten gesammelt und ist die Schlussabstimmung im Parlament durch, fällt der Startschuss für die Abstimmungskampagne.

